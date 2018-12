A repetir la fórmula anti-Barça

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que los equipos que pueden ganar al Barcelona, su rival este domingo en el Ciutat de València, "se pueden contar con los dedos de la mano" y explicó que para frena a Leo Messi deben hacer un trabajo colectivo y que serán fieles a su estilo de juego.

"Sorprender o ganar al Barcelona lo consiguen pocos en un año. Se pueden contar con los dedos de las manos, pero si hay alguna posibilidad se tienen que dar algunas circunstancias y lógicamente tenemos que llegar a nuestro máximo potencial como equipo", indicó "Debemos seguir siendo ese equipo reconocible, con nuestro ADN y nuestras señas de identidad", dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

"Vamos a tratar de ser fieles a esas señas de identidad pero somos conscientes del rival que tenemos enfrente. Si perdemos que sea el Barcelona el que nos gane y no nosotros que perdamos por no ser un equipo reconocible", agregó. El técnico valenciano, sin embargo, negó que el Barcelona les pueda asustar. "Hemos demostrado que si creo que tenemos algo es ser un equipo atrevido y por lo tanto no se trata de asustar pero sabemos contra qué equipo jugamos", indicó.

Además, el entrenador del Levante admitió que se enfrentan al mejor jugador del mundo y que deberán hacer un trabajo colectivo para anularle. "Eso es sencillísimo, ¿No? Lo más importante es hacer un trabajo colectivo. Estamos delante del mejor jugador del mundo, no tengo ninguna duda. No te puedes centrar en un jugador sabiendo el potencial que tiene el mejor del mundo", declaró.

Paco López, que aseguró que Ernesto Valverde es "un excelente entrenador y una excelente persona", confesó que han sacado conclusiones de la victoria por 5-4 del curso anterior. "Hay cosas que se extraen porque no hace tantos meses. Hemos vistos cosas que nos puede valer pero no tiene nada que ver", resumió.

El preparador valenciano, que explicó que todavía no se han planteado si van a fichar en el mercado de invierno ya que ningún jugador "nos ha pedido salir", se refirió al debate entorno al equipo por la facilidad de goles que marca y también el elevado número de tantos que recibe.

"Creemos en una idea y en una forma de jugar y hacer las cosas. Tratamos de ser un equipo equilibrado y trabajar todos los aspectos que influyen en el juego pero tampoco nos vamos a engañar. Si juegas con Bardhi, Campaña y Rochina, bobos no somos, no vamos a pensar que somos un equipo ultra defensivo. Eso está más claro que el agua. Queremos ganar los partidos y elegimos la forma más eficaz para ganar", finalizó.

Respecto a la eliminatoria de Copa contra el Barcelona, el míster aseguró que era "seguramente el rival más complicado" que le podía tocar en los octavos de final de la Copa del Rey, pero puntualizó que afrontan la eliminatoria con la ilusión de "llegar lo más lejos posible" en esta competición.

"La Liga es la realidad auténtica y en la Copa queríamos y queremos llegar lo más lejos posible pero no nos vamos a engañar que nos ha tocado el rival más complicado posible junto al Real Madrid o Atlético de Madrid. Pero cuando lleguen los partidos lo afrontaremos con la misma ilusión como si fuera otro rival", dijo en rueda de prensa.

"Una vez hecho el sorteo da lo mismo. No teníamos preferencias pero es cierto que te ha tocado el rival más complicado seguramente hoy en día pero es el que es y cuando llegue, a competir la eliminatoria", agregó.

El técnico del Levante, que curiosamente este domingo se enfrenta el domingo en LaLiga al Barcelona, comentó que ahora "deja aparcado" el partido de Copa y se mostró contento por jugar primero en casa.

"El hecho de tener el primer partido en casa nos supone que la gente va a estar con nosotros apoyando. No pensé mucho quien nos podía tocar, no le di muchas vueltas y nada, como ya estoy pensando más en el domingo que en la Copa lo dejamos aparcado", concluyó.