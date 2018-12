El "bendito problema" de Paco

Paco López, entrenador del Levante UD, declaró en rueda de prensa previa al partido de LaLiga ante el Rayo Vallecano que el equipo madrileño "es un rival más peligroso de lo que dice la clasificación" y que ha hecho buenos últimos tres partidos.

"Al Barcelona le puso problemas, aunque perdieron en el último minuto, empató al Villarreal teniendo fases de superioridad y ganó al Eibar", añadió el entrenador, que aseguró que se van a centrar en "minimizar las fortalezas" y poner el foco en ellos mismos. "La idea es estar a nuestro nivel, seguir creciendo y mejorando", comentó.

En cuanto a si piensan en ganar por la mayor diferencia, el técnico reiteró que ellos siempre quieren "sumar de tres en tres y si no uno" pero que no se fijan en la diferencia. "Solo nos centramos en nosotros mismos y llegar a los 42 puntos lo antes posible, que es la cifra que nos hemos marcado para estar un año más en Primera División", señaló.

A la hora de valorar el encuentro ante el Rayo, Paco López afirmó que "estamos en Primera y puede pasar cualquier cosa, nosotros no queremos partidos locos, lo que tratamos es de ser mejor que el rival en cada partido, en nuestras señas de identidad y ser equilibrados". "Es verdad que la forma de jugar puede condicionar, pero sabemos nuestra idea que es ganar el partido y tratar de utilizar las variables tácticas que entrenamos", admitió el entrenador valenciano.

Ante la situación de Vukcevic y Simon, el entrenador declaró que "si están bien y si no surge ningún imprevisto van a jugar" y que no tiene previsto utilizar canteranos en la convocatoria, sobre la que dijo que "estamos bien para adaptarnos a las bajas que tenemos". Sobre firmar 25 puntos antes de Navidad, Paco López reconoció que "si no lo hubiesen firmado, hubieran estado cerca a principio de temporada" pero que "para eso hay que trabajar bien el partido, ser exigentes, tratar de manejar mejor el juego que el rival y ser un equipo reconocible".

Paco López también manifestó que la presencia de hasta cinco jugadores en el puesto de delantero centro es un "bendito problema" y que solo espera que "el que salga dé su máximo rendimiento, ya que sabemos que tenemos gente preparada para ello".