¿Le preocupa que habiendo hecho un buen partido y ganando justamente se focalice todo en el VAR?

Cada uno tiene derecho a expresar lo que siente. Voy a resaltar el buen partido del equipo, sobre todo el primer tiempo. En el segundo, cuando lo necesitábamos, la afición nos ha dado el plus, porque por momentos lo hemos pasado mal, pero aun así las mejores ocasiones han sido nuestras. Hemos ganado a un equipo que solo había perdido en el Pizjuán y el Bernabéu. Estos puntos nos dan mucho aire por muchísimas razones, y le ganamos el gol average a un rival directo. La ambición del equipo ha hecho que con justicia el equipo se lleve los tres puntos ante un dignísimo rival.

¿La victoria le quita al equipo un peso de encima?

Cuando vienes de unos partidos que no ganas sí, pero ya vemos que esto es habitual en esta Liga y que le está pasando a muchos. Ganar te da un poco de aire, pero creo que ya lo dije al principio que esto va a ser así hasta el final, cada partido va a ser esto y hay que darle mucho valor a cada victoria. Me voy muy contento.

Sergio dice que lo más justo habría sido el 1-1.

Los entrenadores lo vemos cada uno desde nuestro punto de vista. Respeto a Sergio, pero mi opinión es la contraria. En el primer tiempo hemos sido muy superiores. En el segundo se ha igualado más y ellos han asumido más riesgos, pero las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros y no considero injusto el resultado, sino merecido.

¿Cómo ha visto a Roger?

Me alegro por él y por Borja. Esto significa que todo el mundo trabaja para ayudar al equipo, que es lo más importante.

¿Qué le parece el gol anulado al Valladolid?

No la he visto todavía. Imagino que por el tiempo que se ha pedido y por ir a revisarla el árbitro habrá habido dudas. Pero si han decidido eso es porque ha habido fuera de juego. Luego ya entraremos en lo de siempre, en las interpretaciones. Pero si está en fuera de juego, está en fuera de juego. Entiendo a la gente que pueda darle vueltas a todo esto. Cada semana se producen desgraciadamente situaciones de este tipo pero voy a seguir manteniendo mi opinión de que el VAR es una gran ayuda pero todavía hay un gran margen de mejora.

¿Es más importante la vitoria por el desgaste del poco margen de descanso?

No me gusta poner excusas para nada. Ya lo dije también, es cierto que ha habido poquito tiempo de recuperación. ya lo sabíamos, es una evidencia, y por eso estoy doblemente feliz y contento por el compromiso y la implicación de estos jugadores en el esfuerzo.

¿Le gustaría tener más controlado el partido en determinados momentos, con más seguridad?

Hay momentos en los que me gustaría pero el perfil de jugadores es el que es. La idea de juego es la que tenemos, y a veces no es fácil controlar ese tipo de juego. Preferimos ir a por el 2-0 en contraataque con gente que quedarnos detrás del balón y no salir. Hemos podido matar el partido, y si por contra te empatan, como nos ha pasado otras veces, es lo que nosotros elegimos.

¿Espera refuerzos?

La dirección deportiva está trabajando. Como ya dije, tenemos una ficha libre y si hay algo que nos encaja en esa posición de central, las circunstancias nos obligan a ir al mercado por las lesiones, pero ya digo que sin urgencia.

Ha vuelto a jugar Manzanara, ¿lo contemplaba también como central?

Ha estado con nosotros porque puede jugar tanto de central como mediocentro. En el filial está jugando de central en línea de tres.

Ha sorprendido que Roger, que no viajó a Barcelona, no fuera titular.

Con los delanteros vamos a estar todas las semanas así. Tenemos a cinco ahora mismo y cualquiera merece jugar.