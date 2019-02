Fichaje: Opciones y plazos para sustituir a Cheick Doukouré

Una vez confirmada la gravedad de la lesión de Cheick Doukouré, a la dirección deportiva del Levante UD se le presenta la duda de si ficha o no a un jugador en su lugar para lo que queda de temporada. La escasez de mediocentros en la plantilla empuja a los técnicos a valorar esa posibilidad, complicada a estas alturas pero que no está descartada. El club aún no se ha planteada nada en contrato, aunque el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) concede opciones dentro de unos parámetros muy concretos. Son estos:



Jugadores de LaLiga

El artículo 124.3 del citado reglamento apunta que fuera del plazo natural que conceden los dos mercados de fichajes anuales se puede pedir el alta de un jugador que cubra una baja de larga duración (más de cinco meses) si esta no requiere «la expedición de certificado de transferencia internacional». Por tanto, el Levante estaría en disposición de firmar ya a alguien con contrato en LaLiga Santander o LaLiga 1|2|3, como se hiciera el curso pasado con Enes Ünal. También en categorías inferiores.

Para activar esta posibilidad, el Levante tiene un mes de plazo. La autorización final deberían darla LaLiga o la Federación con el OK de un "tribunal médico integrado, al menos, por dos facultativos de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles". "Dicha autorización, si procede otorgarla, tendrá una validez máxima de quince días, transcurridos los cuales sin que se formalice la licencia, caducará", como indica el reglamento.



Jugadores sin contrato

Como principal excepción a la norma que rige el periodo de licencias se permite inscribir profesionales cuyos contratos hubieran vencido antes del cierre del último mercado de fichajes.La incorporación de jugadores libres no tiene limitaciones temporales o físicas; Navarro, Simao, Vintra y Oba llegaron al Levante UD por esa vía años atrás.

Solo cuatro centrocampistas en nómina

La lesión de Doukouré y la cesión previa de Sanjin Prcic al Estrasburgo han reducido a cuatro los medios disponibles en el primer equipo: Campaña, Bardhi, Vukcevic y Rochina. Sin este último, sancionado, Paco López tendrá que apañarse en Leganés con Paco López y el refuerzo del canterano Fran Manzanara. En el mercado hay jugadores de renombre libres y ya en teórico declive; y otros que no cuentan con excesivas opciones en sus actuales equipos por uno u otro motivo. El coste o la necesidad de adaptación serían cuestiones a valorar en cualquier caso.