A Rochina le pegan más que a Neymar

Rochina no tuvo su mejor noche en Anoeta pero su temporada está siendo una de las grandes noticias para el equipo de Paco López. Empezó en el ostracismo. De los primeros seis enfrentamientos solo estuvo convocado en tres choques y apenas sumó 26 minutos. Pero en la jornada siete ante el Alavés cambió el contexto para el jugador granota. Titularidad en Orriols, asistencia y victoria. El 3-5-2 se observa como el mejor sistema para un potencial técnico inagotable. Tanto los defensas solo pueden pararle a base de faltas. Recibe una cada 27 minutos, una media que solo mejoran en LaLiga Theo Hernández (26,6) y Borja García (25,8). Y entre los diez más destacados de Europa en ese aspecto aparecen nombres propios como los de Hazard, Neymar o Ismaila Sarr.

El trivote del centro del campo ha potenciado las virtudes de un Rochina que tiene como punto álgido de esta temporada su partido ante el Celta de Vigo en Balaídos. El triunfo granota por 1-4 dejó una exhibición para el recuerdo y es que en un contexto crítico, el '16' sacó su mejor versión. No ha sido la única vez que lo ha logrado esta temporada. Escudado por Campaña y acompañado por Bardhi, el centrocampista ha encontrado su sitio en la máxima categoría de la mano de Paco López. Partiendo desde el medio y con gran sacrificio defensivo, el jugador ha logrado potenciar el contraataque del equipo. Campaña siempre le encuentra como la línea de pase más sencilla y él, una vez recibe, comienza a dibujar el ataque. Por eso las defensas rivales tratan de frenarle a base de faltas. Minimizando la influencia de un jugador que con números en la mano recibe más faltas por minuto que Neymar o Hazard entre otros.

Esa estadística demuestra la capacidad de influencia de un futbolista que cuando ha estado bien, al igual que Campaña, ha potenciado las virtudes del resto de jugadores. De hecho, en Anoeta, una de las cosas que echó en falta el grupo fue que el centrocampista estuviera más acertado. Sí combinó con Campaña, pero con el equipo partido no logró conectar con Mayoral y Morales y su porcentaje de pases bajó con respecto a sus cifras habituales. No el de faltas. Recibió dos que se suman a las 45 que ha sufrido hasta la fecha y es que a pesar de que no tuvo su día, los equipos rivales saben a quién tienen que parar para limitar el ataque granota.

Por ello, no es casualidad el dato publicado por 'CIES Football' en el que destacan a Rochina en una tabla que lidera Moussa Doumbia. El extremo del Stade Reims recibe una falta cada 22 minutos en uno de los equipos revelación de la Ligue 1. Amine Harit (22,4), del Schalke 04, es el segundo más castigado por las defensas rivales en todas las grandes ligas y el podio lo completa Borja García, del Girona, con una cada 25,8 desde que arrancó la temporada.