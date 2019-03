Así ha sido el merecido homenaje a Antonio Calpe

A los referentes hay que respetarlos y tratarlos como tal. Así ha sido en una tarde llena de recuerdos y muchas emociones las que florecieron en el Campo de la Malvarrosa. La Asociación de exfutbolistas del Levante, presidida por Sergio Ballesteros, en colaboración con el Levante y la Fundación rindieron un cariñoso homenaje a uno de los grandes referentes de la historia levantinista. Antonio Calpe, acompañado por sus seres queridos, fue la gran estrella sobre el césped y no paró de recibir obsequios, acompañados de ovaciones. Todas ellas merecidas para una de las leyendas del fútbol nacional en blanco y negro.

Con puntualidad el acto arrancó quince minutos antes de las 17:00. Desde la puerta de los vestuarios esperaba Antonio Calpe en su silla de ruedas por el Alzheimer, siempre seguido de cerca por sus familiares, que arroparon en todo momento al Presidente honorífico del equipo veteranos. Bajo la sintonía del Himno del Levante UD y el Himno Regional de València, público, futbolistas de ambos equipos y todos los presentes formaron un pasillo al paso de Antonio Calpe hasta el centro del terreno de juego. Incluso se escucharon cánticos hacia su figura: «Antonio Calpe, lololo...».

Ya sobre el césped fue el momento para los numerosos obsequios conmemorativos que se le dieron al campeón de Europa de 1966. Primero los capitanes de ambos equipos le entregaron un banderín del Levante y otro del Alcoyano. Más tarde los consejeros del club granota le regalaron una camiseta enmarcada con su nombre y el dorsal '3'. No se perdieron la cita Miguel Ángel Ruiz, Javier Martínez y José Danvila, así como el presidente de la Fundación, Vicente Furió. Este último le otorgó un obsequio en forma de trofeo de parte de la institución. Por último fue el turno de Salvador Gomar, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), Gomar también le hizo entrega a Calpe y sus familiares de una camiseta de la Selección valenciana. «Sí, es especial encontrarte a Antonio, a su hermano Ernesto del Levante, Alcoyano. Debemos estar todos orgullosos de tener aquí a Antonio que ha sido un referente del fútbol nacional, no solo valenciano», explicaba el máximo mandatario de la FFCV. «Estar aquí viendo un ratito, gente que ha jugado incluso conmigo, pues es un place. También los equipos que alguno no ha podido venir por la fecha, pero hay que aprovechar estos momentos para recordar a gente que ha sido grande en el mundo del fútbol y que hace grande el fútbol», comentaba sobre qué significa el homenaje en la tarde de ayer.

También habló Sergio Ballesteros, el capitán de los veteranos del Levante. «Sí. muy emotivo. Creo que era un homenaje muy merecido y la verdad es que teníamos ilusión de que llegara este día. Llevábamos tiempo preparándolo y la verdad que se haga aquí en la Malvarrosa le da un punto de más emoción», aseguró antes del partido. «Un jugador que ha dado visibilidad a lo que es el Levante porque ha sido Campeón de Europa, que ha estado en el Madrid en la época dorada también del Levante en los 70 y a pesar aunque se hayan hecho homenajes, lo mejor es que amigos suyos, veteranos, gente del club, que estemos con él», concluyó.