La advertencia de Paco López después del empate

Paco López, entrenador del Levante UD, ha valorado el empate a dos conseguido este domingo ante la SD Eibar. El de Silla ha transmitido tranquilidad y ha querido quitar hierro al temor que puedan generar los últimos resultados y el acercamiento a la zona de descenso; ahora a cuatro puntos. Estas han sido las respuesta del técnico granota



Nerviosismo en la grada

"Ya desde los primeros minutos del partido lo he notado. Jugar en nuestro campo no tienen que dar energía. Tiene que ser una alegría, un estímulo, no podemos permitir que sea lo contrario. Entindo a la gente y sé que el equipo debe ser el primero en animarla, pero el desánimo, el enfado y las urgencias no son buenas. Todo influye y sí que he percibido desde el principio ese nerviosismo"

"El primer gol ha sido un saque de meta de Aitor saliendo combinando desde atrás pese a que el rival presiona alto. Luego ha habido jugadas en las que hemos perdido el balón en ese mismo aspecto, así que tengamos claro que si nos ponemos nerviosos, lo pasaremos mal. Siempre he dicho que quien supere los momentos malos emocionalmente conseguirá la salvación. Va a haber muchos equipos luchando por lo mismo hasta el final".



Balance del empate

"Me sabe muy mal no ganar pero ha podido pasar de todo. Hemos podido hacer el tercero y estar más cerca de ganar y también de perder. Contra el Eibar puede pasar cualquier cosa porque siempre son partidos abiertos porque los dos equipos buscamos la portería contraria. Nos ha faltado acierto para ganar el partido".



La veteranía y la gestión del resultado a favor

"Cuando no ganas un partido, se le pueden sacar mil pegas. Que si no hemos sabido jugar con el resultado, que si hemos podido matar el partido. Tenemos jugadores con experiencia y no creo que sea eso. Influyen muchas cosas. El gol del empate han sido pérdidas/recuperaciones constantes en las que no hemos sido capaces de cruzar el medio del campo, por fallos y porque también juega el rival. No creo que sea esa la causa".



Cambios de Bardhi y Rochina

"Desde que hemos iniciado la segunda parte, en lugar del 3-2 estábamos 2-3 (en el centro del campo). Ahí ha sido el cambio de Coke por Bardhi. En cuanto a Rochina, viene de donde viene y le cuesta mucho acabar los partidos. Diez minutos antes me había dicho que estaba cansado y simplemente era por darle frescura al equipo".



Goles a balón parado

"Nosotros llevamos muchísimo goles a balón parado también, no solo en contra. Su primer gol ha sido una segunda jugada, no un remate directo. Seguimos trabajando todas las semanas y no significa que haciendo no encajaremos. También juega el rival, el SD Eibar, que en este caso es un especialista. Yo no lo vería para estar especialmente pendientes".