El Levante encuentra el camino de la permanencia con una goleada salvadora

El Levante UD gana poco, pero cuando lo hace es a lo grande y rozando la perfección. Pasó contra el Celta, la que había sido la última victoria hace nueve jornadas, y volvió a ocurrir ante un Betis al que le tiene cogida la medida. Después de no haberlo hecho en ninguna de las anteriores, el equipo respondió en la más clave de las finales que ha tenido hasta ahora por la permanencia. El resultado, incontestable, lo saca de los puestos de descenso en los que había dormido por primera vez desde septiembre. El muerto es ahora para el Girona, quien a falta de 12 puntos se queda en un pozo en el que los de Paco López, decimocuartos a expensas de lo que queda de jornada, no tendrían que volver a hundirse si vuelven a ser capaces de jugar otra vez así.

Y es que más allá de los puntos y del indudable valor anímico de la goleada, lo mejor de todo es que el partido enseñó el camino a seguir para salvarse. Con independencia de que la próxima salida sea al Camp Nou, para más inri con el alirón culé como telón de fondo, el equipo recuperó la chispa de la que se había quedado huérfano con un fútbol rápido, vertical y en pocos toques, como en los buenos tiempos. Todo lo contrario, por cierto, de un Betis en el que Quique Setién está amortizado y del que en ataque apena hubo noticia del pie de Sergio León, objetivo granota para el próximo curso.

Dos goles de Campaña, el primero tras una jugada de tiralíneas y el segundo casi olímpico, y otro de Morales, al que el VAR devolvió de penalti el gol que le había sisado antes por un fuera de juego posicional de Bardhi, premiaron la puesta en escena de un equipo en el que esta vez desde el banquillo sí que se dio con la tecla. Paco López cambió de dibujo para paliar la ausencia de Rochina y apostando con dos líneas de cuatro y un ancla en el medio lo dotó del equilibrio que necesitaba. En la que habría sido su última oportunidad en caso de fallar, Vukcevic hizo su mejor partido como granota y fue ovacionado. Pese a cargar desde el minuto 27 con una amarilla por cortar una contra, el montenegrino aguantó al equipo antes del cambio de rigor cuando empieza a fallarle la gasolina.

Con la línea de presión muy alta y esfuerzo a borbotones, el Levante buscó un gol rápido para que el esfuerzo no fuese en balde. Y, con la mala suerte agotada, Campaña lo marcó a los ocho minutos. Un tanto que además fue como en los buenos tiempos, a raíz de una triangulación de primeras en la que empezando por Mayoral, de nuevo titular, participaron los jugadores con más talento. Incluido Jason, autor de la asistencia con un centro tenso y de manual al segundo poste. Su presencia sigue provocando división de opiniones, pero con actuaciones así está completamente justificada. Con todo de cara, Loren y Pau López estuvieron providenciales para que a la media hora Campaña marcara directo de córner. Un doblete para celebrar su renovación y sumar tres goles en una temporada en la que con más de 3.000 minutos es el futbolista con más minutos de la plantilla.

Con el marcador a favor y un Betis estéril pese a su clásico atracón de balón, los granotas fueron creciendo conforme pasaban los minutos. Lo hizo Toño, entonadísimo en su segundo titularidad consecutiva. Repitió Vezo, el central que le ha dado a la defensa el carácter que le faltaba. Y, cómo no, acudió a la cita Morales, inasequible al desaliento pese a la tunda física que lleva a cuestas.

El Comandante marcó el tercero antes del descanso, pero para variar se lo anularon después de la revisión del VAR, ese invitado que no podía faltar en Orriols. En esta ocasión no por su talón, sino por un discutible fuera de juego de Bardhi, quien no participa en la jugada y encima está siendo objeto de falta por parte de Bartra. A la siguiente vez que fue al monitor, pese a que en directo había quedado claro, Jaime Latre confirmó que Guardado lo había cazado dentro del área. El penalti acabó dentro y aunque con el 3-0 los puntos ya no se escapaban todavía faltaba un gol más, el de Coke tras una acción a balón parado que para no perder la costumbre también pasó por la lupa del VAR.



Ficha técnica:

4 - Levante UD: Aitor, Rober Pier, Vezo, Coke, Toño, Vukcecic (Moses Simon, m.66), Campaña (Chema, m.85), Bardhi, Jason, Morales y Mayoral (Raphael Dwamena, m.77).

0 - Real Betis: Pau López, Emerson (Joaquín, m.46), Mandi, Bartra, Sidnei, Junior, Kaptoum, Guardado, Canales (Diego Laínez, m.71), Sergio León (Tello, m.59) y Loren.

Goles: 1-0, m.9: Campaña. 2-0, m.32: Campaña. 3-0, m.56: Morales, de penalti. 4-0, m.81: Coke.

Árbitro: Jaime Latre (Comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla a los levantinistas Vukcevic y Rober Pier y a los béticos Sidnei, Mandi y Kaptoum.

Incidencias: partido de la jornada 34 disputado en el estadio Ciutat de Valencia ante 20.300 espectadores.