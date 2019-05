Stuani, igual que Morales ante el Rayo

El delantero y máximo goleador del equipo catalán, Cristian Stuani, podría perderse el trascendental choque ante el Levante del próximo domingo, donde ambos equipos pelearán por evitar la última plaza que queda por asignar para bajar a la categoría de plata del fútbol español a falta de una jornada. El atacante uruguayo, pese a que entró en la convocatoria de la pasada jornada ante el Getafe, cayó de la misma al padecer una pequeña lesión en el sóleo que en primera instancia no iba a peligrar su presencia en el duelo ante los de Paco López. Sin embargo, afecta tanto a la zona indicada como al gemelo, y su tratamiento es difícil ya que cualquier esfuerzo puede agravar el dolor.

Pese a las malas vibraciones y al pesimismo que existe a día de hoy en la entidad gerundense, tanto médicos como el propio futbolista harán todo lo posible para poder estar disponible para Eusebio Sacristán. Incluso, barajan la posibilidad de que el exfutbolista del Levante haga descanso absoluto durante prácticamente toda la semana hasta el día del partido, con el objetivo de tenerlo 100% recuperado.

De no suceder, el conjunto azulgrana no podrá sufrir las amenazas en el área de uno de los principales peligros del Girona. Tal es su relevancia arriba, que contra el equipo azulón, su equipo apenas generó peligro al no tener a un delantero cuyo punto fuerte es el remate de cabeza.