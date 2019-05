Eusebio Sacristán: "Vamos a dar nuestra mejor versión"

El entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, compareció en sala de prensa con motivo del partido que enfrentará a su equipo frente al Levante y aseguró que sus futbolistas están con ganas de conseguir una victoria que dejaría la salvación muy encarrilada. Además, son conscientes de que dependen de ellos mismos para mantener la categoría y aunque el Valladolid también esté inmerso en la pelea, no mirarán qué sucederá en Vallecas. "La motivación es máxima, la mayor que puede haber. Vamos a dar nuestra mejor versión, a demostrar la actitud, entusiasmo y orgullo".

En la memoria está el encuentro contra el Sevilla hace dos jornadas, donde los gerundenses pusieron fin a una racha de 11 encuentros sin ganar en casa con un recital en ataque. Pese a que Stuani haya podido llegar a la cita, el técnico vallisoletano pide calma y no ponerse nerviosos, teniendo como reflejo la actuación ante los hispalenses. "Lo que nos vale es ganar, así lo afrontamos. Iremos a por el partido desde la determinación, la serenidad y el ímpetu".

Junto a Eusebio, también habló ante los medios de comunicación Álex Granell y, curiosamente, hizo alusión a todo lo acontecido en la Champions League para afirmar que nada es imposible. Que su conjunto, pese a ocupar la 18º posición, está vivo y con opciones de permanecer en LaLigaSantander. Una categoría que les ha costado mucho alcanzar y que no quieren perder. No obstante, no ocultó su nerviosismo. "Estoy nervioso desde el lunes. Nos ha costado mucho llegar a Primera, y no lo dejaremos escapar", dijo el centrocampista.

Pese a que Montilivi colgó el cartel de 'no hay billetes' a principio de semana, Granell quiere que su estadio sea una olla a presión, y que con el apoyo de los suyos, logren el triunfo. "Sabemos que tendremos el aliento de toda la afición, de toda la gente que quiere al Girona. Nos empujarán hacia la victoria".