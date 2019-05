Los tres fichajes que quiere Paco López para la temporada 19/20

Paco López ha confirmado este viernes que si por él fuese, los tres siguientes fichajes tienen nombre y apellidos. Y es que el técnico ha reconocido que le gustaría contar de nuevo con Mayoral, Rober Pier y Vezo, que esta temporada han jugado cedidos en el Levante. Mientras que por Mayoral aprieta la Real Sociedad, el futuro de Róber está condicionado a su grave lesión de ligamentos y a la voluntad del Deportivo, mientras que por Vezo habrá que sentarse a negociar con el Valencia CF.

Por otra parte, Paco aseguró este viernes que no le corresponde a él pronunciarse sobre la continuidad o no del director deportivo Vicente Blanco 'Tito', pero subrayó que mantienen una relación "buenísima". "Lo he dicho por activa y por pasiva y con Tito he ido cogido de la mano. Estoy súper a gusto trabajando con él. La pregunta sobre el director deportivo no corresponde al entrenador. No es una decisión mía. Es competencia del presidente y del consejo", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

El Levante todavía no ha confirmado si Tito será el director deportivo a partir del 1 de julio, aunque ya está garantizada la continuidad de Paco López en el banquillo al haber logrado la permanencia en Primera división. El consejo de administración del Levante tiene previsto reunirse el próximo martes para analizar el trabajo de Tito y decidir si continúa al frente de la parcela deportiva.

Sobre la salida de Luis Helguera, que hasta el pasado miércoles ocupó el cargo de secretario técnico, Paco López explicó que ha mantenido con él "una muy buena relación" y que ha sido una decisión personal de Helguera abandonar el Levante.