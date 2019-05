"Cambiamos la forma de parar de Keylor Navas en el Levante UD"

Luis Llopis, actual preparador de porteros de la Real Sociedad y ex de Levante UD y Real Madrid, ha sido este jueves uno de los protagonistas del Bilbao International Football Summit 2019 (BIFS 2019). El técnico guipuzcoano ha aprovechado su ponencia para hablar de guardametas de actualidad. Entre ellos Keylor Navas, con quien trabajó tanto en Orriols como en el conjunto merengue.

"Keylor nos ha dado muchas cosas al fútbol español; a partir de él han aprendido mucho", ha defendido Llopis, quien ha entrado en detalle a la hora de hablar de la evolución del costarricense: "De él destaco su capacidad de aprendizaje. Cambiamos su técnica de parar en el Levante. Desde el principio vi que tenía ganas de demostrar que era un portero para LaLiga".

Llopis, quien en sus orígenes en el Athletic Club también trabajó con Aitor Fernández, ahora portero titular del Levante, ha abordado la dualidad Kepa-De Gea en la selección española. "No veo ningún techo a Kepa; es talento puro y se nota que ha aprendido y absorbido de todas las etapas de Lezama". También ha dejado claro que "no me atrevería a decir que Jan Oblak no podría jugar en el Barça y Ter Stegen en el Atlético. No serían sus estilos de juego ideales pero la capacidad de parar la tienen", ha apuntado.



Elogios a Caparrós y Zidane

El preparador de porteros ha reconocido que hizo "un máster en todo con Joaquín Caparrós", con quien trabajó entre otros en el Levante UD; de Zinedine Zidane, de cuyo cuerpo técnico formó parte en su anterior etapa en el Real Madrid, ha destacado que "el trato que tiene con el jugador es inmejorable".