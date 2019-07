Clerc: "Tengo ganas de demostrar mi nivel para estar en Primera"

El defensa del Levante, Carlos Clerc, aseguró este lunes durante su presentación como jugador del equipo valenciano que está con ganas de demostrar que tiene nivel suficiente para jugar en Primera División y explicó que llegar a su nuevo club es "un paso adelante" en su carrera.

"Creo que voy a tener que dar un poquito más para llegar al nivel y este paso que doy es para mejorar. Hay jugadores de un nivel muy grande, hay una competencia interna enorme y me viene bien para mejorar y dar competitividad al grupo. Eso me motiva para crecer", dijo Clerc en la rueda de prensa de presentación.

El lateral catalán, que ha firmado para las tres próximas temporadas, agradeció la confianza mostrada "desde el primer momento" por el Levante y comentó que cuando conoció ese interés no miró a otro lado y todo fue muy rápido.

Clerc desveló que Rubén García, compañero suyo en Pamplona y que había jugado en el club valenciano le trasladó "palabras buenas" y le pintó "todo súper bien", lo que le dejó bastante tranquilo. "Eso es lo que me he encontrado y se refleja al cien por ciento", señaló.

Además, el defensa del Levante subrayó que tanto en el Girona como en el Osasuna ha sido capaz de jugar con varios sistemas defensivos.

"He conseguido encontrar ese equilibrio para saber cuándo incorporarme. Me siento más completo y he conseguido ese equilibrio defensa-ataque que se busca en la posición", indicó.

Mientras, el director deportivo del Levante, Manolo Salvador, aseguró que Carlos Clerc "es el mejor lateral" de Segunda División y que está convencido "de que va a demostrar que es un jugador de Primera División".