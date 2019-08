"Hay que dejar de lado el objetivo para aspirar siempre a más"

El último fichaje en aterrizar tiene el privilegio de haber jugado Champions, Europa League y de haber formado parte de una Selección de Costa Rica que pasó a la historia tras el Mundial de Brasil.

Si echa la vista atrás, Óscar, el recorrido que ha realizado hasta llegar aquí ha sido costoso.Desde que empecé siempre me he tenido que ganar las cosas. Echo la vista atrás y, pese a alguna adversidad, el balance es positivo. Yo creo que en generalpara lograr todo lo que he conseguido hasta ahora.

P: Sus primeros pasos como profesional fueron en el equipo más puntero de Costa Rica. ¿Cómo se vive el fútbol desde su país y qué supuso para usted el Deportivo Saprissa?

R: Allí se vive muy intenso. Aficionados, directivos y sobre todo jugadores. Fui campeón con el Deportivo Saprissa dos veces y fue una experiencia bastante bonita porque es el equipo más grande de Costa Rica.

P: Sin embargo, llegó a Europa a una temprana edad. ¿Cómo lo afrontó?

R: Era lo que uno quería, ir a Europa. En Saprissa me dijeron que me daban la oportunidad de hacer una prueba con el Brujas, que estaban en Marbella entrenando, y con mucha ilusión acepté. Estaba de entrenador Juan Carlos Garrido y a los quince días me dijeron que me quedase y, a partir de ahí, comenzó el proceso hasta llegar donde estoy.

P: Encima, nada más aterrizar se convirtió en un fijo en la parcela defensiva.

R: Desde que llegué, a Juan Carlos Garrido le gustó cómo estaba jugando y, en cuatro años, disputé más de 120 partidos. Llegamos a cuartos de final de Europa League, quedamos campeones de Copa y en el primer semestre que fui a Bélgica quedamos campeones. Fueron años muy bonitos en los que viví grandes experiencias allí.

P: Ya tuvo andaduras en 'La Sele', pero su gran nivel en Bélgica le brindó la oportunidad de jugar un Mundial 2014 que fue exitoso y en el que fue uno de los artífices de aquella gesta. Costa Rica nunca llegó hasta cuartos de final hasta entonces.

R: Desde que empezó la preparación teníamos la ilusión de ganar siempre porque nos tocaba jugar contra Uruguay, Inglaterra e Italia. Selecciones que eran campeonas del mundo. Cuando empezamos y ganamos el primer partido nos metimos en la cabeza la idea de querer avanzar. Hicimos algo histórico para el país pero, también, algo muy lindo para nosotros porque creo que eso se va a recordar toda la vida.

P: De hecho, Keylor, tras ser el mejor en el Levante, también lo fue en tal torneo. ¿Qué relación tiene con él?

R: Coincide que hace un gran año en el Levante, hace un gran Mundial y a partir de ahí sabemos el recorrido de Keylor. Mi relación con él es bonita. Siempre que estamos de vacaciones nos vemos y estamos con nuestras familias. Todo el mundo sabe que es una persona muy tranquila y solemos compartir momentos muy agradables.

P: ¿Fue trascendental en su decisión de venir aquí?

R: Fue importante, pero también lo fueron mis representantes porque ellos son de Valencia. Ya conocían el club. Luego hablé con él y me dijo maravillas del Levante. Terminó de confirmarme todo lo que me venían diciendo. A partir de ahí llegué tranquilo y con ilusión porque si me lo dice alguien que ya estuvo aquí es mucho más fácil recalar en un nuevo club.

P: Volviendo al pasado, llegar a LaLiga Santander fue un gran salto en su carrera deportiva, pero el debut fue amargo, con una derrota por seis goles a cero ante el Madrid.

R: Al final son cosas que pasan en el fútbol. Me acuerdo que entré en el segundo tiempo y pasó lo que pasó. Fue algo colectivo, pero si te pasan este tipo de cosas te ayudan a aprender y eso es lo más importante. Nada es fácil, siempre hay que ganarse todo. Son situaciones que te hacen más fuerte.

P: A partir de su segunda temporada en el Espanyol, entró en un ciclo de lesiones que fueron perjudiciales para usted. ¿Cree que mermaron en exceso su trayectoria?

R: Obviamente, porque pasé bastante tiempo lesionado. Pero cuando volví jugué de dieciseis partidos, catorce de titular. El siguiente año con Quique Sánchez Flores empecé también jugando todos los encuentros y cuando viene la lesión estuve un año fuera. Después, el entrenador decide si juego o no y, a partir de ahí, tuve problemas de pubalgía, pero solo estuve lesionado poco más de un mes. Creo que todos los futbolistas, alguna vez en su carrera, han vivido esos percances. Son cosas que les pasan a los que practican deporte.

P: Tras el calvario, ¿buscaba un reto como el Levante para seguir compitiendo a gran nivel?

R: El estar jugando con mi Selección supuso seguir compitiendo y me benefició. Tras caer en la Copa Oro, aparecieron algunas propuestas de diferentes equipos y diferentes países, pero no cumplían con lo que estaba buscando. Cuando apareció el Levante sabía que era lo que deportivamente quería.

P: ¿Le ha trasmitido Paco López lo que quiere de usted?

R: No exactamente. Me ha explicado cómo funciona el equipo y todo lo que hemos estado entrenando.

P: ¿Qué es lo que le puede aportar?

R: Ellos lo saben. Lo demás, se irá viendo conforme vaya jugando.

P: ¿Qué objetivos se marca a nivel colectivo e individual?

R: Trabajar día a día y esforzarme al máximo para estar disponible de cara a cuando me tengan en cuenta. Lo más importante es el equipo. Lo individual queda a un lado mientras todos aportemos un granito de arena para el bien colectivo.

P: No obstante, ¿tiene la espina clavada de acabar contrato con el Espanyol justo cuando entraron en la Europa League?

R: No me quedo con la espina porque antes ya la jugué. Cuando me contrataron tenían el objetivo de llevar al equipo a Europa y, al conseguirlo, uno se marchó sabiendo que aportó en lo que el club quería.

P: Ahora, ¿pasa por su cabeza esa posibilidad?

R: Nosotros tenemos que ir partido a partido, sin marcarnos objetivos como la salvación. Lo tenemos que dejar a un lado y aspirar siempre a más. Ir así marcará cómo quedas en LaLiga Santander.

P: ¿Así es como afronta su nueva aventura?

R: Sí, porque no puedes pensar a largo plazo si no has dado ningún paso. El domingo a domingo determinará nuestra posición. Eso será lo más importante para nosotros.