Aitor da un paso al frente

La portería del Levante dejó algunas cosas en positivo y una de ellas fue la actuación de Aitor Fernández. El meta vasco salvó ocho disparos en un duelo espectacular en lo personal a pesar de haber encajado tres goles en los primeros 45 minutos. Pero tanto en ese periodo como en el segundo tiempo, Aitor Fernández apareció una y otra vez para mantener a los suyos en el partido. Evitando el cuarto en todo momento, Benzema, Vinicius, James y Hazard se encontraron con el de Mondragón. Es más, el Bernabéu ya se frotaba las manos y miraba al césped con ganas de celebrar el primer tanto del belga en su debut, pero el cancerbero estuvo impecable y desvió su balón a saque de esquina. Y la mejor noticia es que no es el primer encuentro en el que el meta deja claro que está en un nivel fantástico.

En Mendizorroza Aitor prácticamente no tuvo trabajo. Tal vez en el gol pudo hacer algo más, pero el disparo no era nada cómodo. Eso sí, ante el Villarreal, el meta ya entró en escena para dejar claro que la elección de Paco de apostar por él desde mediados del curso pasado no es equivocada. Al final, tres puntos esenciales y un impulso anímico importante para la siguiente jornada, que además llegaba en casa. Contra los de Pucela, el meta tenía una cuenta pendiente después de esa promoción con el Numancia y su actuación fue muy positiva. Aunque no tuvo mucho trabajo, apareció cuando tocaba. En especial con una mano a Guardiola que pudo cambiar el resultado. Y ahora, la clasificación, con dos puntos menos, se vería de otra manera. Por ello, la actuación en el Bernabéu cobra además especial relevancia por el rival y el escenario. Un momento en el que el equipo se tambaleaba y precisamente él sacó paradas importantes para mantenerlo a flote. Ahora, Aitor ya trabaja con el Eibar en mente, un rival que el curso pasado hizo dos goles en el Ciutat.

El Levante por su parte tiene en mente la oferta de renovación y mejora contractual que presentará al meta Aitor, sin duda uno de los jugadores más destacados en el arranque de temporada granota. Esa mejora está pendiente entre las partes desde el verano pasado y, aunque todavía no existe una oferta en firme, en la entidad de Orriols son conscientes de que tanto el rendimiento del arquero como las cantidades por las que firmó inicialmente poco menos que obligan a una revision contractual.