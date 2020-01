Ciutat de remontadas

n En la rueda de prensa posterior al choque contra el Celta de Vigo Paco López destacó una palabra: «equipo». El encuentro había tenido momentos de dominio gallego pero en el grupo resistió y no es la primera vez que eso sucede. De hecho, los cambios del entrenador dieron la vuelta a una situación que no pintaba bien y la plantilla pisó de nuevo el acelarador para pasar por encima de los de Óscar García Junyent, que en pocos minutos vieron como la apisonadora granota ponía el 2-1 en el marcador con el doblete de Roger. Y aún llegaría el tercero, obra de Borja Mayoral. Con ese resultado, el Levante cerró la tercera remontada de la primera vuelta antes del parón de Navidad y superó las dos realizadas en el total de la 2018/19.

La capacidad de reacción del Levante está siendo sensacional esta temporada. Lo demostró muy pronto. En casa, contra el Villarreal, el equipo realizó una primer periodo para olvidar pero en el segundo tiempo reaccionó. Los dos goles llegaron desde los once metros, pero al margen de ese dato, el conjunto de Paco López supo vivir en el alambre y no caer en una renta mayor. Ese es el secreto de un equipo que salvo dos partidos contados —Valencia CF y Getafe— no se ha abierto en canal en ningún momento, algo que la temporada pasada sucedía con más facilidad.

El Barcelona ha sido otro de los que ha sufrido la capacidad de remontada del Levante de Paco López. De hecho, los jugadores culés hablaban de una tormenta de siete minutos en las que llegaron goles por todos lados. Desde el de Campaña al de Radoja pasando por el de Mayoral. El cuadro granota planteó un encuentro largo a pesar del gol en contra y supo esperar al momento adecuado. Y ese llegó en el segundo tiempo con la presión alta y los errores en salida del cuadro de Valverde.

Para cerrar el año, el equipo recibía al Celta de Vigo y con 23 puntos el objetivo era claro: meter distancia a un rival directo. El encuentro no empezó bien. Los mismos males de siempre —el balón parado— permitieron a los gallegos ponerse por delante en el marcador. Pero de nuevo el grupo demostró seguridad en el medio y aunque el Celta tuvo tramos de dominio no generó excesivas ocasiones.

Y con un marcador corto, el Ciutat apretando y el Levante vivo, la remontada se convierte en una gran posibilidad. Con el cambio de Rochina por Mayoral ganó aún más enteros. Y con los dos goles de Roger y el tanto del '21' se confirmó la tercera del curso. En solo 18 jornadas, el cuadro granota ya ha dejado claro que nunca se rinde y aunque empezar perdiendo siempre es una mala noticia, no lo es tanto si la plantilla demuestra esta capacidad de reacción. Y ese es uno de los secretos del cambio en esta temporada, algo que ha sabido corregir Paco López, ya que la campaña pasada solo se lograron dos remontadas en todo el curso.



La victoria en Montilivi

El Levante ha realizado cinco remontadas ligueras en este 2019. De hecho, en esta primera parte del curso 19/20 ya ha superado las de la segunda parte del curso pasado, pero la mejor sin duda llegó en la jornada 37. El 12 de mayo el viaje a Montilivi se antojaba una final por la permanencia. Vivir o morir. Mantenerse en Primera o bajar a segunda en una temporada en la que las sensaciones habían sido muy buenas. Y el Girona se adelantó en el marcador a la hora de juego con un gol de Stuani que hizo el silencio durante dos minutos. Hasta que llegó el gol de Morales de cabeza. Y en el 86', la fiesta. El gol de Bardhi que generó el éxtasis.