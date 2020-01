Podio histórico granota

La temporada pasada terminó con el susto de Montilivi, salvando la categoría y aprendiendo la lección. Con esa sensación, el Levante afrontaba la primera vuelta con el reto de dar un golpe sobre la mesa y alejarse de la zona de peligro para vivir con cierta tranquilidad. Esa que ha dado terminar 11 puntos —casi cuatro partidos— por encima del Mallorca, el equipo que marca actualmente el descenso. Con trabajo y con cierta regularidad en los resultados, el cuadro granota puede dar por cerrada una gran primera vuelta, tanto por juego como por resultados. Y es que Paco López ha conseguido la tercera mejor de la historia de la entidad solo superada por la 11/12, cuando se terminó en puestos de acceso a Europa League, y la 2012/13.

Antes de la llegada de Paco López, el Levante no había logrado terminar una primera vuelta por encima de los 20 puntos. En la 2014/15 fueron 16 y en la segunda 21 para lograr la salvación con apenas 37. Un año después, en la 2015/16, el cuadro granota acabó colista, con solo 14 y con la sensación de no encontrar la manera de ganar partidos (solo se venció en 3). Por último, en la 2017/18, con Muñiz en el banquillo y tras un fantástico ascenso, el equipo alcanzó los 18 y era el primer club por encima del descenso, el cual tenía a solo dos puntos. Después llegaría Paco López y desde entonces el conjunto granota ha disfrutado de dos primeras vueltas con unos números más que decentes y además creciendo. En la 2018/19 fueron 23, el Ciutat de València disfrutó y el equipo tuvo incluso motivos para soñar en algún tramo. La mala racha acabó complicando la vida a una plantilla que no debió sufrir, pero que este año ha demostrado estar de nuevo a un nivel altísimo.

En este curso, en 18 jornadas, el Levante ha terminado más partidos sumando que sin sumar y esa es otra de las noticias positivas. La primera vuelta termina con 9 derrotas pero con 8 triunfos —hay hasta 10 equipos en LaLiga Santander que no alcanzan esos números— y con la sensación de que incluso se puede mejorar más ciertos aspectos del juego como los centros laterales y las jugadas a balón parado. Ahora de hecho, el objetivo es lograr cuanto antes la barrera de los 40 puntos para después pelear por otro tipo de metas, aunque todavía exista cierto miedo a hablar de ello.



Dos años sensacionales

En la 2011/12 el Levante alcanzó la sexta posición con 55 puntos al final de la liga. Los números, soberbios, áun fueron mejores en aquella primera vuelta de ensueño en la que acabó en cuarta posición. Con nueve victorias —solo una más que en esta ocasión— y seis derrotas —tres menos que en la actual— el cuadro dirigido por Juan Ignacio Martínez dejó claro que era una de las sensaciones de LaLiga. Un año después, y con competición europea incluso, acabó con 30 esa primera vuelta y séptimo clasificado. Por otra parte, la peor de la historia llegó en la 2007/08, con solo 8 puntos tras 19 jornadas disputadas.