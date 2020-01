Quico Catalán saca pecho por tener a Paco López

El presidente del Levante, Quico Catalán, aseguró este miércoles que Paco López es el entrenador ideal para el club y que muchos querrían tener al frente de su equipo a un técnico con su perfil y con el estilo de juego que ha implantado. "Estoy encantado con esa forma de jugar porque es un gustazo ver el fútbol que desarrolla el Levante", afirmó Catalán en una entrevista con EFE con motivo de su décimo aniversario como presidente del club.

"¿Hay mejores entrenadores en la calle? Seguramente, pero muchos querrían tener a uno como Paco López. Es muy bonito que tu jefe de vestuario y entrenador tenga unos valores tan impregnados", insistió el dirigente del club valenciano.

Catalán agregó que, con sus virtudes y defectos, es necesario cuidar entre todos la figura del actual entrenador del Levante. "Lo digo convencido: es muy difícil encontrarla", indicó.

"No hay muchos equipos que tengan ese perfil de entrenador. Hay clubes que siguen buscándolo y no lo consiguen. Paco López es un entrenador de la casa, exfutbolista del club, un tío normal, valenciano y que además de haber cambiado la forma de jugar del equipo, consigue objetivos deportivos", resumió Catalán las características del técnico.

"Paco ha sentido lo que supone ponerse esa camiseta, de niño venía al campo y se siente levantinista. Eso es lo que ahora tenemos nosotros", indicó el dirigente del club valenciano.

Aunque Catalán alabó el estilo de juego que ha implantado el técnico desde su llegada al banquillo en marzo de 2018, también reconoció que en determinados momentos echa de menos la contundencia del fútbol que practicó su equipo entre 2011 y 2013 cuando alcanzó su mejor momento deportivo con la clasificación para disputar la Liga Europa.

"Da gusto ver jugar a este Levante, aunque es muy diferente al del hace ocho años, que a mí me flipaba. Lo bonito de esta historia es que ha habido una transformación en el modelo de fútbol y que tanto uno como otro nos identifica mucho. No sé si aquel Levante era mejor que éste. Seguramente en una mezcla estaría el equilibrio", declaró.

Sin embargo, el presidente destacó el hecho que hace diferente al estilo de fútbol actual. "Aquel nos hizo vibrar mucho y consiguió lo que nadie ha conseguido, mientras que el actual tiene que llegar a aquellas cotas, pero con el fútbol de ahora no pasamos inadvertidos y a la gente le gusta ver jugar al Levante", finalizó.