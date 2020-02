El mejor momento posible para la pelea por un título

La renovada Supercopa de España, a imagen y semejanza de la que se jugó en Arabia pero en este caso en Salamanca, arranca este miércoles en un momento ideal para el Levante. El equipo de María Pry, cuya aspiración no es otra que reverdecer laureles, llega pletórico de cara a jugarse el primer título del curso. Está a solo dos puntos del segundo puesto en la Primera Iberdrola, no pierde desde el pasado 3 de noviembre, cuando cayó por 5-0 ante el Barcelona, y venció precisamente de forma contundente hace dos semanas a la Real Sociedad en la liga por 3-0. A su alrededor todo están siendo sensaciones positivas, tanto en defensa como en ataque, con números realmente envidiables. Y es que además de todo lo anterior encadena tres victorias seguidas y la pasada jornada se apuntó un set a favor contra el Granadilla, al que despachó con un incontestable 6-2.

Pese a que el arranque de temporada fue dubitativo, el proyecto granota marcha viento en popa tras haber realizado los ajustes deportivos necesarios. Pry, la primera entrenadora de la historia de la sección, llegó para darle un vuelco a la realidad de un equipo por debajo de las expectativas y lo cierto es que está cumpliendo. En el primer año post-Charlyn, el gran objetivo de clasificarse para la Champions está al alcance de la mano, más aún con los síntomas de flaqueza del Atlético. Sin embargo, de cara a la Supercopa, paso a paso, lo primero es deshacerse de la Real Sociedad, vigente campeón del torneo del KO y también inmerso en una magnífica racha, ya que su única derrota en siete jornadas fue la de Buñol.



Al 300 por ciento

La exrealista Zornoza, una de las fijas en la medular granota, recordó que «no es bueno» para ellas confiarse. «Se está hablando mucho de que ahora el Levante está en su mejor momento, pero para nosotras no es bueno pensar eso. No podemos confiarnos en que saldrá todo perfecto sino que hay que seguir esta línea y llevarnos la semifinal». También explicó que deben dar el máximo si quieren jugar la final. «Debemos ir al 300 por ciento porque la Real no va a ser el mismo que en Liga, es a partido único y debemos dar el máximo. Tenemos muy claro que queremos ganar y disputar la final. Ojalá nos llevemos algo positivo y ganemos la Supercopa».

Aunque el Barça, que se enfrenta el jueves al Atlético, es el gran favorito por su condición de indiscutible líder liguero, las granotas no se arrugan y tratarán de jugar sus cartas. Las de Pry, que sólo cuenta con la baja de Lucía, están demostrando un gran nivel. En defensa Ona Batlle, Marta Corredera e Ivana Andrés y en la delantera las jóvenes Eva Navarro, tentada el pasado verano por el Real Madrid, y Alba Redondo lideran un equipo con muchísima calidad en todas sus líneas y recambios de gran nivel en el banquillo. La apuesta por la juventud es, sin duda, un sello en este equipo.

La Real Sociedad de Gonzalo Arconada, por su parte, posiblemente recupere a la guardameta Mariasun Quiñones para el once titular. Nahikari García, no obstante, es la auténtica referencia txuriurdin, la jugadora de la que a buen seguro más pendientes estarán las granotas. A partido único está claro que no hay margen de error. Partidazo, seguro.



