El Atlético golea al Levante Femenino en la lucha por la segunda plaza

Ficha técnica:

tras sufrir una severa derrota por 4-1 frente al Atlético de Madrid, con el que solo se llevaba dos puntos de diferencia.truncaron la posibilidad de asaltar la segunda plaza a las levantinistas, que se encontraron incómodas en la salida del balón con la presión alta del Atleti yLos primeros quince minutos transcurrieron con un Atleti más cómodo, pero sin mucho peligro. Las rojiblancas atacaban constantemente,y la jugada moría al borde del área ante un Levante que no conseguía contener al rival ni crear peligro.El juego de las locales ganaba claridad a medida que avanzaba el partido y sería Meseguer la encargada de abrir el marcador, tras una asistencia de Ludmila en la frontal, q, que estaba muy activa en ataque, y remató de primeras para batir a Paraluta y poner el 2-0 en el minuto 23.El Levante estaba encerrado en el área, su idea de juego no estaba siendo reflejada en el campo y el Atleti aprovechaba cada ocasión para hacer daño a las levantinistas. Las únicas ocasiones de peligro de las de María Pry hasta el momento habían sido un centro de Alharilla qLa presión alta del Atleti estaba pasando factura al Levante y en el minuto 30 sería Ludmila quien aprovecharía un saque en corto de Paraluta a Ivana para robarle el balón a la zaguera y recortar a Paraluta para marcar el 3-0.Al borde del descanso el Levante apretó y tras una jugada por banda izquierda de Ona Batlle que remató Esther y rechazó Lola,para dar algo de oxígeno a las visitantes.Pero no tardaría el Atleti en aumentar la ventaja y en el minuto 47 fue Charlyn, la exjugadora levantinista, quien estaba sola en el segundo palo yEl transcurso del partido no varió y terminó con el 4-1 que acomoda al Atleti en la segunda plaza con 44 puntosL. Gallardo, Menayo, Tounkara, Aleixandri, K. Robles, Toni Duggan, Santos (Torrecilla, m. 58), Meseguer, A. Sampedro (Ángela Sosa, m.72), Charlyn (Olga García, m. 80) y Ludmila (Ovdiychuk, m.60).Paraluta, O. Batlle, Rocío Gálvez (M. Corredera, m. 75), Ivana, Jucinara, Gemma, Maitane (Andonova, m. 75), Zornoza, Alharilla (Eva Navarro, m. 65), Esther y Redondo.Xiomara Díaz García. Amonestó a la levantinista Rocío Galvez (m. 65) y a la rojiblanca Lola (m. 72).1-0, m.22: Meseguer. 2-0, m.23: Toni Duggan. 3-0, m.30: Ludmila. 3-1, m.44: Aleixandri, en propia puerta. 4-1, m.47: Charlyn.partido de la jornada 20 de la Primera Iberdrola 2019-20 disputado en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares.