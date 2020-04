Rubén Rochina se moja: ¿Jugar cada 48 horas es posible?

cómo piensa que será el futuro en clave granota tras la crisis del COVID-19. Rubén Rochina ha sido el último de los granotas en pasar por la rueda de prensa virtual para analizar cómo está pasando el confinamiento decretado por el estado de alarma y Entre sus respuesta destacó la valoración que hace sobre la polémica entre Liga-AFE/RFEF sobre jugar cada 48/72 horas en caso de retomar la competición. "En el equipo sabíamos que si retomaba la temporada y había que recuperar los partidos en un periodo más corto se iban a tener que acortar los plazos entre partidos. Cada 48 horas es bastante complicado, porque después del esfuerzo físico de te exige un partido viene un periodo de recuperación. Pero las 72 horas ya me parecen más razonables", indicó, haciendo además mención a que hay equipos que compiten en Europa que ya están acostumbrados y que, pese a no ser el caso del Levante UD, el equipo granota ha jugado cada 72 horas durante las semanas de Copa. Rubén Rochina celebra uno de sus goles esta temporada. JM López

Se marchó lesionado. Así va su evolución

De mi lesión (se rompió en el partido de La Cerámica), para todo lo que estoy entrenando... no he notado nada. Estoy haciendo todo lo que nos mandan e incluso algunos ejercicios físicos para el aductor y espero que esas sensaciones se trasladen al campo cuando entrenemos!, indicó el granota. El centrocampista valenciano expresó que deben "ser profesionales, cuidarnos y enttrenar", así como que él trata "incluso de hacer un poquito más de lo que piden los técnicos".

Asimismo, también expresó que no cree "que la vuelta al trabajo sea como una pretemporada de verano", ya que "cuando vuelves de verano supone la vuelta de un periodo más largo en el que cuesta más mantenerse en forma y cuidarse la comida". Hecho, que no es similar al actual: "Yo creo que sinceramente no necesitaremos tanto periodo como en una pretemporada en verano, pero algo de margen sí necesitaremos porque por mucho que entrenes los espacios, las distancias y los tipos de esfuerzo no son los mismos. Necesitaremos un periodo de adaptación".

Bundesliga ya entrena

"Es un punto a favor el ver que en otros países que también viven esta situación estén intentando volver a los entrenamientos. Nos hace ser optimistas", afirmó Rochina sobre la hipotética vuelta de LaLiga. Pero, reiteró, "lo primero es la salud, y en caso de que se decida volver a entrenar que esté supervisado y estemos bajo los efectos de un protocolo que nos haga ester tranquilos y seguros con este virus". , afirmó Rochina sobre la hipotética vuelta de LaLiga. Pero, reiteró, "lo primero es la salud, y en caso de que se decida volver a entrenar que esté supervisado y estemos bajo los efectos de un protocolo que nos haga ester tranquilos y seguros con este virus". Ese teórico retorno podría mermar la técnica de los futbolsitas. "El toque con el balón y ciertas cosas tácticas se pierden, más que el nivel físico", expresó. "Tardaremos unos días, unas semanitas en volver a tener esas buenas sensaciones".

Nostalgia por la rutina

Pese a que el confinamiento también tenga aspectos positivos, como la flexibilidad en los horarios para entrenar,Recuerda, como su compañero Morales

Rememorando, el centrocampista recordó su mejor gol de esta temporada. "Me viene a la cabeza el del Mallorca (ver vídeo resumen y crónica). Al final también porque supuso los tres puntos en un momento en el que estaba todo más apretado. Fue un buen gol, pero significó mucho. Los tres puntos y ganar a un rival directo".