La abuela de Sergio Postigo falleció víctima del Coronavirus

Sergio Postigo, central del Levante UD que estos días trabaja preparando la vuelta del equipo a la competición junto al resto del grupo, ha desvelado en una entrevista a SUPER la reciente pérdida de su abuela víctima del COVID-19: "La peor noticia fue el fallecimiento de mi abuela que estaba en una de las residencias allí en Leganés, en Madrid, y bueno, la mujer estaba ya muy malita con un Alzheimer muy avanzado y era algo que iba a pasar tarde o temprano, pero quizás esto ha precipitado un poquito todo".

El futbolista granota admite que lo peor de la pérdida en este caso de una persona de edad ya muy avanzada y con problemas de salud irreversibles, ha sido el hecho de poder llevar a cabo una despedida: "No ha podido ser así. Yo creo que al final es lo que peor lleva casi todo el mundo que está perdiendo a seres queridos. El no poder despedirnos de ellos. No estamos preparados para despedirnos de familiares nuestros de esta manera y bueno, de un modo tan repentino porque prácticamente era sonar el teléfono y darte una mala noticia. Bueno, en mi caso no ha sido tan malo como habrán vivido en miles y miles de familias porque como te digo era algo que era cuestión de tiempo. Da pena sobre todo por mi padre y mis tíos que no han podidos despedirese de esa manera, pero me pongo en el pellejo de muchísima gente que lo habrá pasado peor que nosotros...".