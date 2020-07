"Nos jugamos ser el segundo mejor Levante de la historia"

El Levante saltará al terreno de juego para jugar contra el Getafe consciente de que no puede subir posiciones ni tampoco bajarlas. Eso sí, Paco López deja claro que todavía hay cosas en juego más allá de puesto en la tabla. Además del escudo, los futbolistas quieren seguir cumpliendo metas. "Lo hemos comprobado contra Mallorca, Celta... hay equipos implicados en la consecución de objetivos claro. Pero si ganamos el partido mañana somos el segundo mejor Levante de la historia en cuanto a puntos. Eso es lo que nos interesa y es donde ponemos el foco", ha explicado el entrenador granota en una rueda de prensa en la que también se ha hablado de las posibles rotaciones este domingo y de la plantilla de la próxima temporada.



¿ÚLTIMO PARTIDO PARA MUCHOS?

"Tengo la sensación contraria. Creo que estamos construyendo un bloque importante en el equipo. Que hemos ido creciendo estas dos temporadas y media y tengo la sensación de que este equipo el año que viene puede crecer aún más".



COSAS EN JUEGO

"El balance es que hemos cumplido el objetivo que nos marcamos a principio de temporada, que es el de mejorar y ser mejores cada día. Mejorar también lo de la temporada anterior y lo hemos cumplido. Lógicamente el de este club de seguir en Primera División. Pero me quedo sobre todo con las ganas ambición de esta plantilla de mejorar y crecer. Tenemos una base muy buena de jugadores y ese es el camino".



CAMISETA HOMENAJE ANTE EL GETAFE

"Será un placer ver a los jugadores con esa camiseta y ojalá nos traiga muchísima suerte".



PORTERÍA

"Koke Vegas sí será titular".



¿ROTACIONES?

"Vamos a seguir saliendo con todo. Como hemos hecho en casi todos los partidos en este confinamiento. Hemos ido alternando en función de cansancio, fatiga y mañana vamos a darle continuidad a todo eso".



PRÓXIMA CAMPAÑA

"El club no me ha trasladado ninguna decisión de que hay que tener obligación de vender a absolutamente a nadie. Al contrario. Tenemos jugadores que han crecido mucho y que la posibilidad evidentemente siempre está, como ha pasado los últimos años. Como Lerma, sin ir más lejos. Son jugadores importantes para nosotros pero la posibilidad siempre existe. Es sencillo, tienen contrato, pero las probabilidades tal y como está el fútbol pues... ahora mismo mi sensación es que no es alta, que se vayan".



GUION DE PARTIDO

"El Getafe es un equipo que te lleva al partido al duelo, que no te deja pensar, que juega mucho en campo contrario... ese tipo de partidos siempre te lleva a que haya muchos más duelos. Es un equipo que te lleva a eso".



MORBO

"Entiendo que se hable de la posibilidad del Valencia. El fútbol tiene esto y si no sería muy aburrido. Es normal que se hable de todo esto. Los profesionales estamos para todo esto. Hay cosas muy importantes para nosotros y queremos hacer las cosas bien para ganar nuestro partido".



¿MENSAJES DE AMIGOS O FAMILIA?

"Ningún familiar me ha hecho especial hincapié en que gane el partido. Solo un primo es del Valencia, el resto son granotas. Pero ninguno me ha dicho algo especial. Igual es que tengo pocos amigos".