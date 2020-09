Jorge de Frutos está siendo una de las sensaciones de la pretemporada. Participando en goles, asistiendo y además conectando más y mejor cada vez con sus compañeros. Eso es precisamente lo que le ha pedido Paco López en este arranque con el Levante. "Me ha dicho que siguiera la línea de los entrenamientos. Que me metiera más por dentro y me asociara más por el equipo y poco a poco estoy interpretando eso e intregándome lo mejor posible para llegar bien al inicio de temporada que empieza en nada", ha asegurado antes de entrar a hablar de ese primer enfrentamiento de LaLiga, contra el Valencia. Y ahí, De Frutos tiene confianza de sobra para pensar en la victoria en Mestalla. "Nos quedan otros dos partidos para seguir cogiendo el ritmo de competición que nos hace falta y creo que vamos a hacer un buen partido contra el Valencia y conseguir los tres puntos, que sería lo mejor para empezar esta liga", destaca el jugador de banda en su presentación.



Sensaciones inicio de pretemporada

Estoy contento por poder ayudar al equipo en estos primeros partidos de pretemporada. Estoy contento. Es un gran grupo y hay que seguir preparándose, que para eso están estos partidos.



Sus características con las del equipo

Es un equipo de ataque. Voy a intentar aportar el máximo. Lo que me pide el entrenador. Y que me vea el técnico que vengo con muchas ganas.



Primera División

La temporada pasada no tuve la suerte de quedarme en el Valladolid. Esto es Primera División, que es una de las mejores del mundo. Vengo con ganas para demostrar que valgo para ella y quiero demostrarle al míster que estoy preparado para responder en el equipo.



Situación de juego

En el 4-4-2 es un poco más llegar por dentro. Es lo que estoy intentando. Coger esas pautas para poder tener más juego interior e ir mejorando que de eso se trata.



Competencia. Campaña, Bardhi, Rochina, Hernani, Morales... todos pueden jugar por fuera.

No me fijo en si la tengo (competencia). Me fijo en ellos y en lo que hacen y lo que me puede ayudar a mejorar. Soy un novato en primera y ellos llevan muchos años. Tengo que coger las cosas buenas de cada uno. Tengo que ir haciendo lo que me salga a mí e ir cogiendo sus ideas. Es Primera División y está claro que no es fácil.



Confianza

Intento lo mejor que puedo y lo que sé. Quiero demostrarle al míster que estoy aquí para jugar y tener minutos. Ahora hay que seguir entrenando y preparándonos. Lo uqe diga el míster es lo que vale.