La delantera da un golpe de efecto

La pretemporada sirve para calibrar impresiones, afianzar automatismos, perfeccionar estrategias y proyectar una base con la que sobrevivir durante todo un año futbolístico. Pero sobre todo, vale para impulsar estados de confianza. Ya sea para afrontar un curso con plenas garantías o para quitarse espinas clavadas por actuaciones grises. A falta de un enfrentamiento para ponerle punto y final al periodo de preparación, el Levante estimula la cuenta atrás del inicio liguero no solo con la etiqueta de invicto, sino aumentando la confianza entre sus futbolistas. Sobre todo, la de dos hombres que salieron, del amistoso contra el Villarreal, con mejor cara. Los tantos de José Luis Morales y Sergio León, más allá de servir para imponerse a un rival de gran autoridad, tienen valor añadido. Además de las dianas, que valieron para culminar la remontada, tanto uno como otro dejaron buen sabor de boca sobre el tapete de la Ciudad Deportiva de Miralcamp. Una noticia de carácter positivo para Paco López de cara a una campaña que, según los precedentes en el periodo de preparación, pincela ilusión pese a que la circunstancia de ambos sea totalmente distinta dentro de términos contractuales.

'El Comandante', intermitente tanto el pasado curso como en algunos tramos de la pretemporada, afronta la semana definitiva con mejores impresiones después de su actuación ayer. Omnipresente, participativo y con más seguridad en la toma de decisiones que en ocasiones anteriores. Y sin renunciar a sus inconfundibles zancadas. El '11' dio una asistencia y marcó la diana del triunfo. En la primera mitad, hiló un centro con determinación y firmeza directo a la cabeza de Sergio León, que al introducirlo en el interior de la portería de Jörgensen, dio sentido a un envío trazado a la perfección. Después, en el segundo asalto, realizó una jugada con seña de identidad. Zigzagueó para sortear a dos adversarios, perfilarse y mandar un misil que, pese a tocarlo, fue imparable para el sueco.

El delantero andaluz, por su parte, aportó una lección de lucha y entereza para, primero, allanar el camino de la remontada, y segundo, para pelear cada cuero que estuviera en sus proximidades. El punta no dio ninguno por perdido y fue una molestia constante para los defensores rivales. Además, gozó de alguna que otra oportunidad para incrementar su cuenta particular. No en vano, la situación actual del '7' es incómoda, ya que está en la lista de prescindibles. Sin embargo, los astros se alinean a su favor. La baja de Roger, y su buena participación, pueden jugar un papel importante tanto de cara al estreno liguero como a una posible salida, que apunta, tal y como informó este periódico, hacia el Elche. No obstante, Dani Gómez, pese a jugar el jueves con la Sub-21, disfrutó de una ocasión y se suma al Derbi. Se le vio con ganas arriba y, además, generó superioridades con espacios.