"Campaña es un jugador importantísimo y queremos que se quede"

Campaña es un jugador vital para Paco López y la mejor noticia será que cierre el mercado y poder tener al andaluz en la plantilla granota. Aunque lo cierto es que durante todo el verano a tenido pretendientes y el último ha sido en el extranjero. Tal y como adelantó SUPER, el Leeds United le tiene en la lista aunque se trata de una operación complicada a nivel económico para los ingleses después de inversiones fuertes como la de Rodrigo y Diego Llorente. Todo apunta a que no llegaría al precio mínimo por el que Quico se siente a negociar. A pesar de eso, el jugador ha llegado incluso a hablar con el entrenador de Silla sobre esa situación y con algún que otro compañero del vestuario. Sin embargo, en la presentación de Malsa, Manolo Salvador y David Navarro han expresado que por el momento no hay ofertas encima de la mesa. "De momento oficialmente no hay ningún tipo de oferta. Deportivamente, al igual que David Navarro, estamos convencidos de que es un jugador muy importante para la plantilla y queremos que se quede con nosotros. El presidente no nos ha transmitido que exista oferta por el jugador", destacó el secretario técnico granota.

A pesar de esa situación, la realidad, y como así señaló David Navarro, es que "queda mucho y a la vez poco" para que termine el mercado. Por eso mismo, el Levante está pendiente de cualquier salida, incluida la de Campaña, y ya trabaja en una alternativa para el '24' por si se marchara. "Nosotros trabajamos para tener preparada cualquier posición. Tenemos que estar atentos a cualquier entrada y salida. El mercado este año es diferente y no hay tantas opciones pero tenemos encaradas opciones por si sale Campaña", explicó David Navarro.