"Lo vio todo el mundo, no podemos envenenarnos más"

Paco López no ha avivado la polémica arbitral en vísperas del partido contra el Granada. Ha recordado que pocas jugadas ponen a todo el mundo de acuerdo y con eso ha sido suficiente. "No podemos seguir envenándonos", ha dicho. El regreso de Moralesl la ambición de ir a por los tres puntos y el estado anímico de la plantilla han marcado su comparecencia ante los medios. Estas han sido sus palabras:

Vuelve el Comandante

Morales ha entrenado casi al ritmo de todos. Sí que va a estar, aunque lleva unos días sin entrenar.

Apuros en la clasificación

No nos conduce a nada estar preocupados. Lo que tenemos que hacer es estar ocupados. Los resultados no nos están acompañando y tenemos que hacer mucho más. Lo que tenemos en la cabeza es insistir y persistir.

Un rival en forma

Terminó muy bien la temporada pasada y eso le dio opción a jugar en Europa. De los últimos 11 partidos solo ha perdido uno. El Granada es un equipo sólido, competititvo y fuerte, con jugadores que van muy bien para la idea y el estilo que tienen. Vamos a poner el foco, sabiendo que tenemos un gran rival, en nuestra propia mejora y en hacer las cosas mucho mejor para ganar. Hoy en día en Primera siempre se está muy cerca tanto de ganar como de perder. Vamos a tratar de hacer las cosas mucho mejor para estar más cerca de la victoria.

El momento anímico del grupo y la portería a cero

El equipo ya se ha respuesto, en este sentido no es un equipo que se venga abajo fácilmente. La base sigue siendo la misma en los años que llevamos aquí. De lo que se trata es de ganar partidos pero está claro que si se mantiene la portería a cero tienes más opciones de ganar. Trabajamos para generar ocasiones y que el rival nos genere las menos posibles. Pasó el lunes que con poquito el Celta te hizo un gol y te pudo marcar otro y nosotros generamos muchas. Hay que hacer las cosas mucho mejor, no hay otro secreto.

Estuvo en la agenda

Luis Milla es jugador del Granada, demostró un gran nivel en el Tenerife, tiene buen pie y se está adaptando muy bien al estilo que tiene el Granada.

La resaca arbitral

Primero hay que pasar página, no podemos estar lamentándonos. Todo el mundo vio lo que sucedió. Nunca se han puesto tan de acuerdo en una jugada como esta. Nos penalizó y mucho pero no podemos estar dándole vueltas, no sacamos ningún beneficio. Lo vio todo el mundo, lo sabe todo el mundo. No merece la pena seguir envenenándonos con esa imagen. Tenemos otro partido y ahí es donde debemos poner toda nuestra energía.

Matices de mejora

Cuando no ganas, dar muchas explicaciones en el alto nivel... Lo que vale es ganar. Entiendo que el aficionado lo que quiere es que su equipo lo dé todo y que gane partidos. Lo demás son explicaciones que en el fútbol, donde hay tantas opiniones, a veces son difíciles de entender. Por eso lo que tenemos que hacer es hacerlo mejor y darlo todo en el campo, ese es el camino. En los matices muchas veces he entrado pero lo que necesitamos es hacer las cosas mejor y darlo todo en el campo, como lo hicimos el otro día, y estar más acertados.

Sequía goleadora

Es verdad que suena a tópico. Me preocuparía no generar, como contra el Athletic. Pero en muchos partidos hemos generado mucho. Tenemos que trabajar el último pase, la finalización y estar más acertados en los últimos metros. Tanto en área contraria como en área propia.

Mentalidad positiva

Desde las emociones negativas es más difícl ganar un partido. No conduce a nada el pesimismo y la negatividad. Cuesta poco trabajo ser positivo. El equipo ha demostrado muchas cosas para hacerlo. Pero no se vive de sensaciones en el alto nivel sino del resultado final. Si no nos está llegando tenemos que hacer muchas cosas más.