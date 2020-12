El Levante, obligado a improvisar una defensa contra el Betis

Cinco bajas acumula el Levante UD para el partido de hoy con la de última hora de Vezo, lo que obligará a improvisar la defensa. A las ya consabidas de Bardhi y Campaña, ambas de larga duración, se ha unido una jornada más la de Postigo y sobre todo la de Vukcevic, titular en las cuatro últimas. El bloque defensivo, sin duda, sale muy dañado.En En lista vuelven a darse cita tres jugadores del filial: el central Pedraza, Sevikyan y Giorgi.

La liga del coronavirus es así. Lesiones por un tubo. Y contratiempos por el Covid-19. También para el Betis, obligado a suspender el último entrenamiento y cambiar de planes tras el positivo de Álex Moreno. Lo mismo que ocurrió aquí antes de la Real Sociedad con Óscar Duarte y Toño, ambos de vuelta por primera vez tras la cuarentena.

Un contexto tan enrarecido como la clasificación, donde una victoria te dispara y una derrota te hunde. La diferencia entre sumar tres puntos, uno o quedarse a cero puede significar para los granotas terminar el año cómodamente en mitad de tabla o en descenso en el peor de los casos.

«Sabíamos que esto podía pasar por cómo está el calendario y de dónde venimos. Es algo que no nos sorprende y hay que convivir con ello. Era previsible lo que está pasando, por cómo llegamos los equipos a cada partido, el poco tiempo de recuperación, la igualdad por distintos aspectos... En lo que respecta a nosotros, viendo el calendario que teníamos al principio iba a ser muy difícil. Íbamos a seguir jugando en un campo neutral y todo esto influye para que las diferencias sean mínimas y haya épocas y rachas. Lo importante es mantenernos siempre en un equilibrio en los malos y buenos momentos y poner el foco en el trabajo», aseguraba Paco López.



Novedades

Más allá de las ausencias, lo que obligará al técnico a cambiar el once, el Levante ha hecho del Ciutat un fortín desde su regreso. A los empates de Alavés y Elche les han seguido las victorias contra el Getafe y la Real Sociedad y sobre todo sensaciones positivas.

Róber Pier volverá a ocupar la plaza del lesionado Postigo y Duarte premusiblemente la de Vezo, mientras que en el centro del campo la principal candidatura para hacer de Vukcevic es el polivalente Melero, autor del gol del empate contra el Huesca. Una de las incógnitas es saber si Paco apuesta por Rochina, De Frutos o Morales para completar la medular y si mantiene arriba a Dani Gómez y Roger, que en los dos últimos choques en casa estuvieron acertados cara a portería.

«El foco siempre lo ponemos en el próximo rival, no podemos ir más allá. Es el último partido del año y nos gustaría acabar en victoria. A los tres días tendremos otro partido», dijo el técnico, quien le quitó importancia a las últimas goleadas contra los verdiblancos. «Miras la plantilla del Betis y el técnico que tiene y es difícil pensar que no está hecha para pelear por Europa. El pasado no ayuda, lo que nos va a ayudar es que el equipo siga mostrando su nivel».

El Betis, que pese a su irregularidad viene de ganar, llega sin Álex Moreno, baja en la sesión tras el positivo y con convocatoria de última hora. En ella está Canales, que puede reaparecer tras su lesión.



Alineaciones



Levante UD: Aitor; Coke, Duarte, Róber Pier, CLerc; Rochina, Malsa, Melero, De Frutos, Roger y Dani Gómez.

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Ruibal, Guido Rodríguez, Guardado; Tello, Fekir y Sanabria.