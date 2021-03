Europa aún está demasiado lejos

Un Levante primero sin colmillo y que después ha concedido demasiado atrás regresa de Sevilla derrotado. Era una oportunidad única para presentar la candidatura continental, pero con lo visto a los de Paco López no les llega para aspirar a ese tipo de cotas.

Es cierto que el Levante se ha mostrado eléctrico en ataque prácticamente desde el primer minuto de partido y la muestra más evidente es que cuando el choque aún se estaba desperezando, Morales y De Frutos han gozado ya de dos ocasiones claras para adelantar al conjunto granota. En la primera de ellas el remate raso del Comandante tras recuperación de De Frutos lo ha sacado Guido casi bajo palos y en la segunda el propio De Frutos ha rematado incomprensiblemente alto un balón al que ha llegado con claridad en el segundo palo.

La puesta en escena no ha sido mala, pero sería injusto no admitir que con el paso de los minutos el Levante, pese a haber protagonizado alguna llegada peligrosa más, ha perdido protagonismo debido en parte a la falta de protagonismo positivo de un Bardhi insuficiente en el eje de la medular y además ha hecho también concesiones principalmente por banda izquierda del ataque verdiblanco. Fekir ha desbordado a Miramón en una acción en la que Aitor ha resuelto con éxito su mano a mano con el francés en posición escorada y poco después el Betis también ha encontrado espacio a la espalda de De Frutos en dos acciones que, unidas a una pérdida de Vezo en zona de inicio y a una acción en la que un Aitor dubitativo se ha quedado a media salida, han sido las que más quebraderos de cabeza han creado. Pese a todo el equipo de Paco López ha llegado al descanso con la sensación de tener el choque controlado más allá de los latigazos aislados del conjunto bético.

El Levante, sobre todo en los primeros minutos, había tenido las suyas y no las había transformado, algo que durante muchos minutos del segundo periodo ha dado la sensación de que no le iba a pasar factura ya que al menos ha conseguido que no pasase nada importante tras la reanudación. El problema es que tan solo lo ha logrado hasta que en el minuto 70 Fekir ha cogido una pelota en la medular y ante la pasividad primero de los centrocampistas (Vukcevic y Morales) y después de los defensores granotas (Clerc y Vezo) ha trazado un eslalon que le ha llevado a plantarse ante Aitor, al que ha batido con un disparo con la derecha bajo las piernas (1-0).

El panorama ha cambiado diametralmente en una acción que se puede interpretar como una falta de intensidad o de concentración, y cuando el Levante todavía no había digerido el golpe un saque de esquina en el que de nuevo se ha permitido un dos contra uno ha sido culminado con un disparo de Canales que Borja ha estado a punto de desviar a apenas un metro de distancia de Aitor. El meta ha repelido el chut y tras dejar la pelota muerta ha reaccionado incluso a un segundo remate evitando el tanto con el pecho, pero nada ha podido hacer cuando Juanmi en tercera instancia ha rematado ya a placer (2-0).

Quedaba un cuarto de hora, pero el Levante ya estaba grogui como el boxeador al que noquean con dos directos a la mandíbula y a duras penas logra mantenerse en pie. El Betis ha podido incluso ampliar su renta en esa fase llegando al final del encuentro sin estrés de ningún tipo y con tres puntos en el bolsillo que a los verdiblancos sí les impulsan de verdad hacia Europa.

FICHA TÉCNICA

2 - Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez (William Carvalho, m.66) , Guardado; Diego Lainez (Juanmi, m.66), Fekir, Canales; y Borja Iglesias (Joaquín, m.90)

0 - Levante: Aitor Fernández; Miramón (Duarte, m.83), Róber Pier, Vezo, Clerc; De Frutos, Morales (Son, m.77), Vukcevic (Malsa, m.77), Bardhi; Dani Gómez (Sergio León, m.77) y Roger.

Goles: 1-0, M.70: Fekir. 2-0, M.75: Juanmi.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Guido Rodríguez (m.57) y William Carvalho (m.84).

Incidencias: Partido de la vigésima octava jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín. Sin público. Los jugadores del Betis llevaron brazaletes negros por el reciente fallecimiento del padre del extremo del conjunto verdiblanco Cristian Tello. El entrenador del Levante, Paco López, se convirtió en este encuentro en el que mayor número de partidos (129) ha dirigido al equipo valenciano en su historia.