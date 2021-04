"El equipo demuestra que emocionalmente es fuerte tras el palo del Huesca"

No fue un partido resultón ni vistoso, pero sí efectivo y práctico. El Levante UD ganó por primera vez en Primera en Ipurua y rompió una racha de dos derrotas (Betis y Huesca) para prácticamente certificar la permanencia en la máxima categoría. El equipo, con una versión tímida, sacó un partido difícil adelante por la complejidad de un rival que se está jugando la salvación, y Paco López se mostró satisfecho en rueda de prensa tras el duelo (0-1).

El técnico destacó la concentración defensiva del equipo, aunque resaltó que hubiera esperado quizás algo más en ataque. Paco incidió en que esperó más "precisión tras salvar la primera línea de presión", pero que por contra, el equipo estuvo muy atento y no concedió en defensa.

"El equipo se ha esforzado, ha hecho las cosas bien. Sabíamos cómo nos podían hacer daño y todo el equipo ha estado a una gran altura en defensa. No hemos concedido atrás, donde hemos estado seguros de nuestro trabajo. Eso sí, yo esperaba generar más y tener algo más la pelota. Eso nos costó; una cosa por la otra. Me hubiese gustado que el equipo hubiera tenido un poco más de precisión cuando salvábamos la primera línea de presión y ellos dejaban más espacios", expresó el técnico. Y es que en ataque se vio bastante poco del Levante UD, que de hecho, anotó en su único disparo a portería en Ipurua.

Permanencia asegurada, ¿objetivo?

No fue un partido brillante del equipo, pero Paco quiso destacar la defensa de los suyos y el hecho de haber sumado en un feudo históricamente 'maldito' para los granotas; nunca se había ganado en Ipurua en Primera. "Partiendo de la base que históricamente el equipo aquí no había ganado en Primera y nos había ido mal en cuanto a goles encajados, destaco que el equipo ha competido bien.", manifestó el preparador.Hoy me quedo con el partido sin balón del equipo. Hemos neutralizado el tipo de juego del Eibar yindicó Paco sobre la contundencia defensiva en centros laterales, uno de los puntos fuertes del equipo vasco.

Al ser cuestionado sobre los nuevos objetivos del equipo en los últimos ocho partidos de LaLiga, una vez certificado prácticamente de forma matemática la salvación, Paco fue claro: " Nosotros tratamos de disfrutar de cada partido y de darlo todo. Tenemos, ahora con la salvación casi en el bolsillo, muchos objetivos por delante que cumplir. Debemos dar el máximo en cada partido y a ver hasta dónde llegamos. En Primera sigue siendo muy difícil ganar un partido, insisto en ello. Ahora toca disfrutar de esta victoria después de dos derrotas seguidas y desde el primer entrenamiento, a pensar en el Villarreal", expresó el técnico granota.

