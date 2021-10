Este fin de semana se disputa la segunda jornada de la Liga por Equipos más importante de la Comunitat Valenciana. Tras los enfrentamientos del pasado fin de semana ya se conocen los primeros resultados y clasificaciones y avanzamos la próxima jornada en las dos primeras categorías tanto femeninas como masculinas.

En el Grupo A de Primera Femenina solo se disputó un partido. El TFA Formation 1 se impuso por 2/1 al Pádel Club Alicante A. Pincha en este enlace y verás cómo va la clasificación y los partidos de la próxima jornada.

En el Grupo B de esta misma categoría, el Pádel Alboraya Indoor 1 ganó por 2/1 al Club Pádel Argentum Xàtiva 1, por lo que se pone como primer líder de este grupo B de Primera Femenina.

Ya en Primera Masculina, el Grupo A vio la derrota en casa de Oxygen Pádel Elda por 1/2 ante el TFA Pádel Formation 2.

El Club de Pádel Burriana cedió por 1/2 en casa ante el Castellón Pádel Sport 1 en el Grupo B de esta Primera Masculina.

En el Grupo C de Primera Masculina, el Club Deportivo Peñacañada 1 ganó 3/0 al Club de Tenis Bellreguard.

En Segunda Femenina, dos partidos disputados en el Grupo A: Pro Tour Servicios Deportivos S.L. 1 perdió 0/3 ante AN Pádel Equipo Femenino 2ª; Quality Pádel 1 cedió 1/2 ante Sport Club Alicante Fun And Family 1 Wonder.

En el Grupo B de esta Segunda Femenina, El Pádel Center Castellón se impuso 2/1 al Club Sport Pádel Burriana 1.

En Segunda Masculina, Grupo A, se dieron estos resultados: Club de Tenis Oliva 1 perdió 1/2 ante el Club de Tenis Pádel Altea 1 y Pedreguer Pádel Cobert 1 también cedió 1/2 ante Club de Pádel Teulada-Moraira 1

En el Grupo B de esta Segunda Masculina, el Pádel la Nau 1 ganó 2/1 al Club de Tenis Villena 1

Estos son los resultados, clasificación y próxima jornada del Grupo C de Segunda Masculina.

Grupo D de Segunda Masculina, triunfos por 3/0 del Club de Pádel Peri Esport y del Club de Tenis Mas Dels Frares sobre Castellón Pádel Sport 2 y Play Pádel Indoor Castellón, respectivamente.

El Grupo E y el Grupo F de esta Segunda Masculina no se estrenaron.

En esta Segunda Masculina, el Grupo G es el que más partidos disputaron.

Para ver los resultados y clasificación del resto de categorías pincha en este enlace.