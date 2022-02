Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), presidió la “Gala de los Premios Nacionales del Taekwondo 2020-2021” el pasado viernes en l’Auditori de La Nucía. En esta gala se premiaron a un total de 83 deportistas, entrenadores, deportistas y jueves, que subieron al escenario por su trofeo y diploma. El presidente del COE destacó a La Nucía “como referente deportivo nacional y ejemplo de gestión política a todos los niveles”

Tras dos años de espera por la pandemia finalmente la Real Federación Española de Taekwondo y Disciplinas Asociadas celebró su Gala para entregar los “Premios Nacionales 2020 y 2021”. Evento que reunió en l’Auditori de la Mediterrània de La Nucía a los mejores deportistas del taekwondo olímpico, taekwondo Poomsae, Para-Taekwondo y de las disciplinas asociadas de Hapkido y Taekwondo ITF. El acto fue presentado por el periodista Alberto Payá y fue presidido por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

“La Nucía es un referente nacional y mundial”

En su intervención Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, destacó la gran importancia que tenía la Gala ya que el “taekwondo español es uno de los mejores del mundo y ya ha dado a España 7 medallas olímpicas”. Alejandro Blanco destacó a La Nucía como ejemplo por su decidida apuesta por el deporte, “esta ciudad se ha convertido en un referente mundial y ejemplo, en lo que significa la práctica del deporte y el interés de todo equipo de gobierno para darle a los ciudadanos todos los medios para desarrollarse, unos como deportistas de alto nivel y otros como deportistas amateurs o escolares. Para que todos puedan mejorar a través del deporte como personas. Ojalá todos los que tienen la responsabilidad política tanto a nivel ayuntamiento, diputaciones, gobiernos autonómicos y nacionales entendieran el deporte como se entiende aquí en La Nucía. Mucho es lo que se ha construido y mucho lo que se va a construir a nivel deportivo en La Nucía, que se ha convertido en un referente para España”.

Olímpicos: Premiados

En la “Gala de los Premios Nacionales del Taekwondo 2020-2021” se premiaron a 83 deportistas, técnicos, árbitros y federaciones. En primer lugar se entregaron las medallas de oro al mérito Deportivo RFET, que recibieron un total de 22 personas. También se galardonó a los medios de comunicación que mejor promocionaron el Taekwondo y a los deportistas nº1 del ranking mundial: Daniel Quesada y Joan Jorquera.

Al final de la Gala tuvieron su reconocimiento los olímpicos en Tokyo 2020: Javier Pérez Polo, Raúl Martínez, Adrián Vicente y Adriana Cerezo. Así como a los técnicos José Jesús Márquez, Miguel Ángel Herranz y Jesús Ramal.

Insignia olímpica en La Nucía

El momento más emotivo de la noche fue cuando Adriana Cerezo, plata olímpica en los Juegos de Tokyo, recibió la insignia olímpica de Comité Olímpico Español, de mano de Alejandro Blanco, presidente del COE, que se llevó la ovación más cerrada de la noche. Reconocimiento que recibió con la medalla de plata olímpica sobre su cuello, por lo que por primera vez se pudo ver una medalla olímpica sobre el escenario del auditorio nuciero.

“Muy contenta de recibir el reconocimiento de la Federación y de la gente del taekwondo. Además he recibido la insignia olímpica que no me lo esperaba y que me ha hecho mucha ilusión y encima en La Nucía, un lugar donde he sido campeona en todas las categorías de taekwondo y donde disputé mi último campeonato antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo que puedo decir que La Nucía es uno de los sitios que me da suerte” comentó Adriana Cerezo, plata olímpica, tras la Gala.