Testigo de los momentos más importantes de la reciente historia del CD Giner de los Ríos, Saúl Esteve regresa al club del patio del colegio para seguir coleccionando momentos importantes. Tras lograr el ascenso a la División de Honor Masculina en 2020 y experimentar la exigente competición que supone la élite, el valenciano continuó su carrera deportiva en Alemania donde sigue puliendo su talento. Después de disputar una gran primera vuelta con el Grossflottbeker ocupando la segunda plaza de la 2ª División de la Bundesliga alemana, se ha enfundado la elástica del Giner para competir en hockey sala.

El buen hacer del club valenciano, ha llevado al equipo Sénior masculino y femenino -y también a los Juveniles- a clasificarse a la SuperFinal 4. Otro hecho histórico al que Saúl Esteve se prepara para vivir. Así nos lo cuenta en esta entrevista.

¿Cómo te preparas para la SuperF4?

Bueno, ha sido un proceso de un par de meses en el que hemos tenido que entrenar más duro de lo normal para llegar al nivel que estamos ahora. Años pasados no habíamos competido a tan alto nivel en la sala por el compromiso que teníamos en DHA y DHB en la hierba. Por otro lado, con la pandemia que estamos viviendo, hay que tener aún más cuidado si y abstenerse de alguna que otra quedada con amigos en los que veamos que somos mucha gente. Unos posibles contagios nos dejarían fuera de vivir una experiencia tan mágica como esta y, lógicamente, es algo que no queremos.

¿Qué significa disputar este campeonato de España con la camiseta del Giner?

Desde el momento en que me llamó Sergio Tafalla y me comentó la idea que llevaba, me hizo muchísima ilusión. Volver a entrenar, viajar y competir con mi equipo es algo que tenía claro que quería hacer desde el momento que decidí marcharme a jugar al extranjero. Hacía media temporada que no competía con ellos, pero ya tenía el mono de jugar con ellos de nuevo.

Has sido testigo de los momentos más importantes de la reciente historia del Giner. ¿Estás preparado para continuar escribiendo una nueva página?

Estamos preparadísimos. Primero, decir que lo que hemos logrado ya es todo un logro, no solo por nuestra clasificación, que también, sino porque nos acompañarán nuestro equipo senior femenino y nuestros juveniles en la disputa por el campeonato de España. Por otro lado, afrontamos este nuevo reto conscientes de la dificultad, sabiendo sea cual sea la clasificación final, tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido como equipo y como club.

¿Cómo ves el nivel de hockey sala valenciano?

Creo que los resultados hablan por sí solos, ¿no? Este año estamos ahí arriba. Años atrás ha sido el CH Carpesa el que ha llevado la bandera valenciana lo más arriba posible a nivel nacional. Este año en concreto, tengo que decir, que el nivel era alto, en la liga valenciana las cosas estuvieron muy igualadas en todo momento, y la clasificación se decidió por detalles. Por otro lado, tenemos a jugadores valencianos en diferentes equipos por España que también han llegado a lo más alto del hockey sala este año. César Curiel con la Complutense, que además viene de ser campeón de Europa con la selección Española; Lola Riera, también jugadora de la Complutense; y Ainhoa Civera, que aunque el Xaloc no ha podido clasificarse para la SuperF4, viene de ganar también el europeo femenino de hockey sala. Por último, y aunque este año no ha podido jugar por lesión, nuestro jugador Álex Pitarch, que llevaba 3 años consecutivos llevándose una medalla a casa jugando con el Barcelona. Así que, sabiendo que no somos la comunidad ‘top’ de España, hay jugadores y equipos con mucho nivel que han hecho y harán grandes cosas en el futuro del hockey sala.

El Sénior masculino, el Sénior femenino, el Juvenil... ¿A qué se debe el crecimiento del nivel de sala en el club?

Bueno, no creo que haya una fórmula mágica ni algo en concreto que nos haya hecho crecer tanto. Creo que es trabajo de muchos años en la sombra, quedándonos cerca de conseguir grandes cosas. Al final, no rendirse y seguir dando todo lo mejor de nosotros mismos, puede traerte experiencias como las que estamos viviendo ahora. Por otro lado, el proyecto que empezó ya hace unos años en Cheste ha hecho que jugadores y jugadoras jóvenes hayan adquirido unas capacidades técnicas y tácticas que solo se pueden conseguir de esa manera.

¿Cómo está siendo la experiencia en Alemania?

Está siendo una experiencia única. Fue algo que surgió de un día para otro, pero que tenía muchas ganas de hacer. Estoy jugando en el Grossflottbeker, un equipo de Alemania, con el que me siento muy cómodo. Es un club muy familiar en el que están muy atentos a que yo esté lo mejor posible. Por lo que, a pesar de ser una experiencia nueva, estar lejos de mi familia y demás, está siendo relativamente fácil desarrollar mi mejor juego. En estos meses he aprendido muchísimo y estoy seguro que en esta segunda vuelta aprenderé mucho más. A nivel colectivo, el equipo está en 2ª posición de la 2ª Bundesliga. A final de temporada asciende un equipo solamente y en este caso nos saca 6 puntos, pero estamos muy motivados por conseguir alcanzarles y quedarnos nosotros con la plaza de ascenso. Por otro lado, a nivel individual, veo que me han permitido crecer como jugador, en la toma de decisiones, a la hora de saber gestionar un partido, etc. Además, llevo 6 goles, siendo el máximo goleador del equipo. Sin duda, es algo que he conseguido por lo arropado que me siento y las horas de entrene que le dedicamos. En un mes me vuelvo para allí para afrontar la pretemporada de la segunda vuelta.

¿Cómo ves el Giner en la segund vuelta en DHB?

Bueno, les veo muy bien. Nada más volverme de Alemania, me dejaron entrenar con ellos desde la primera semana. Pude ver de primera mano que el espíritu familiar y la ilusión siguen intactas. Sin duda, va a ser un reto muy complicado, puesto que hay varios equipos muy buenos disputándose el ascenso a DHA, pero estoy seguro de que el Giner va a luchar por conseguirlo hasta el final. Estos años creo que hemos demostrado que a este equipo hay que tenerle en cuenta cuando se hablan de objetivos grandes.

¿Cómo recuerdas aquel ascenso histórico a la élite en 2020?

Tengo la sensación de que pasó hace mucho tiempo, han sido unos años muy intensos y parece que hayan pasado el doble de años. Para nosotros fue un sueño hecho realidad. Por mucho que imaginases de pequeño lo alto que podías llegar, creo que en ninguna cabeza cabía lograr un ascenso a la élite del hockey hierba con nuestro equipo de toda la vida. Fue un ascenso diferente marcado por la pandemia que no nos dejó celebrarlo como habríamos querido, pero aún así, fue a nivel deportivo, de los momentos más importantes de mi vida, sin duda. Y sé que ninguno de nosotros lo olvidará jamás.

¿Sueñas con volver en el futuro a vestir la camiseta del club del patio del colegio?

Más que un sueño, es una realidad. Tengo muchísimas ganas e ilusión de vivir un par de años experiencias fuera de mi casa, que me ayuden a desarrollarme como deportista y como persona, pero, sin duda, sé que volveré a intentar enseñar lo aprendido a los que vienen por abajo. Al fin y al cabo, el hockey hierba no es un deporte del que puedas vivir exclusivamente, por lo que tiene una fecha de caducidad. Por eso, quiero aprovechar los años que vienen ahora, y volver después a volver a disfrutar con los míos como lo he estado haciendo los 19 años que llevo jugando a hockey junto a ellos.