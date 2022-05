Los dos equipos más fuertes de la temporada en la LNFA Serie B, Valencia Firebats y Alcobendas Cavaliers, cumplieron con los pronósticos y lograron el billete para la gran final. Los dos equipos jugaban las semis en su feudo y no fallaron para darse cita en el partido decisivo por el título, que se disputará el fin de semana del 28 y 29 de mayo. Un duelo por todo lo alto donde estará en juego no sólo el campeonato, sino también el ascenso a la máxima categoría del "football" nacional, la Serie A. Los dos equipos, además, llegarán invictos a la gran cita.

Firebats, en la primera semifinal, derrotaron a Mercenarios de Villamayor de Gállego (Zaragoza) por 46-15. Los valencianos aceleraron hacia la final con un parcial de 20-0 en el primer cuarto y los maños, pese a intentar la remontada, ya siempre fueron a remolque en el marcador. Alejandro Silvestre, con tres "touchdowns", destacó en la ofensiva de Valencia Firebats, donde también anotaron Víctor Miller, Aleksandr Vodolazko, Charles-Henri Mabita y Alejandro Falaguera. Por parte de Mercenarios, los dos "touchdowns" llegaron por mediación del estadounidense Altamar Brown y de Manu Soto. Los de Villamayor, además, sumaron dos puntos con un "safety". Cavaliers, por su parte, eliminaron a los sevillanos Mairena Blue Devils (39-6) en una semifinal que no se resolvió hasta la segunda mitad (14-6 al descanso). En el primer tiempo Javier Ramos y Jon Etxeberría anotaron los dos TD de Cavaliers, mientras que Blue Devils recortaron diferencias tras una intercepción retornada para "touchdown" de Pablo Ignacio Quintero. En la reanudación, Cavaliers impusieron su ley con cuatro TD más, conseguidos por Juan Hervás, Javier Ramos, Álvaro López de la Osa y Jaime Muñoz. A destacar también el buen partido del "quarterback" de Cavaliers, David Yu, con cuatro pases de TD. Los de Alcobendas, además, sumaron varias intercepciones tras el descanso que fueron decisivas. Blue Devils sólo lograron sumar dos puntos más a su casillero, que llegaron en uno de los intentos de "extra-point" de Cavaliers: los sevillanos recuperaron el oval y Víctor Sánchez lo retornó hasta la "end zone".