Tres nuevos puntos para el Familycash Xàtiva voleibol femenino que ganaron por 3-1 frente al Tenerife Cisneros Alter (25-23, 25-13, 23-25, 25-14) en partido disputado el pasado sábado en el pabellón municipal de voleibol de Xàtiva. Un triunfo muy trabajado de las de Rafa Mora que despiden la primera vuelta de la liga de plata española en la séptima posición, a cinco puntos del cuarto clasificado: Mairena de Sevilla.

Comenzaba dominando el conjunto setabense en el primer set (10-7), pero las visitantes lucharon lo indecible para que no aumentara la distancia en el marcador (22-20). Un final emocionante que acabó cayendo del lado local por 25-23. En la segunda manga las locales salieron en tromba realizando un saque que puso en dificultades a la recepción canaria. La presión en defensa, bloqueo y ataque de las de Xàtiva daba sus frutos hasta conseguir una gran ventaja que permitió gestionar su juego hasta el final (25-13). Un tercer set con altibajos de ambos conjuntos y dominio alterno (15-16). De nuevo un final emocionante que cayo del lado de las tinerfeñas, que lograron buenas acciones en el tramo final (23-25). El cuarto set, de nuevo, tuvo claro color local, las de Xàtiva no dieron ninguna opción al conjunto canario, las distancias fueron aumentado sin posibilidad de reacción de las visitantes (17-10). La victoria se veía muy cerca, y la jugadora cadete de la cantera setabense Ainara Moll Zhou cerraba el partido materializando el último punto en una acción de ataque (25-14).

Destacaron por el Tenerife: Cindy Larisa Horn (24 puntos) y Marina Dubinina (15). Destacamos a lo largo del encuentro el intenso trabajo en defensa de las setabenses, con el imparable ataque de Rocío Dengl (27 puntos), Andrea Martínez (15) y Taina Ferrer (11), así como el gran trabajo en saque (once puntos directos), con cinco puntos de Vesy Gueorguieva.

Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Mascarell, Gueorgieva, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl, Moll y Gómez.

Próxima jornada: La segunda vuelta de liga se reanudará el día 14 de enero.

Superliga 2 Masculina

Difícil papeleta para el Familycash Xàtiva masculino que se enfrentaba al líder e imbatido Illa Grau. Los setabenses acabaron cediendo por 0-3 (19-25, 22-25, 19-25), pero vendieron muy cara su derrota y plantaron cara a los castellonenses a lo largo de todo el encuentro, que se disputó el pasado sábado en el pabellón de voleibol con una buena afluencia de público. Los castellonenses disputarán la Copa Príncipe como lideres de la clasificación. Un objetivo que también se habían marcado los de Hernán Pesci, que al final de la primera vuelta se sitúan en una más que meritoria cuarta posición de la clasificación, a cuatro puntos del tercer clasificado San Roque de Las Palmas de Gran Canaria.

Los de Xàtiva han conseguido siete victorias en once jornadas, y han logrado puntuar en tres partidos con derrota por la mínima, sumando al final 21 puntos. Se trata del equipo con la media de edad más joven de la categoría y con una nutrida representación de la cantera local.

Respecto al encuentro, tuvo un primer set muy vivo, con juego rápido de ambos conjuntos, el Illa Grau ligeramente por delante (8-10) y el equipo de Xàtiva empujando a contracorriente. Aprovechando dos errores consecutivos de los locales, tomaron aire los visitantes (12-16), y prácticamente ya no fallaron hasta el final, demostrando su condición (19-25). En la segunda manga el equipo de Xàtiva luchó lo indecible y lograron tomar la delantera (9-7), plantando cara, sin complejos, ante un conjunto visitante pensado únicamente para el ascenso a la liga profesional. Los castellonenses lograron altos porcentajes de efectividad en ataque y el bloqueo actuaba de freno para el ataque del Xàtiva (18-20). Un conjunto visitante bien posicionado en la cancha fue ganando puntos hasta el final (22-25). De nuevo en el tercer set los de Xàtiva no dejaron de trabajar a destajo, lo intentaron de todas las maneras posibles, pero el líder estaba muy sólido y consiguieron una buena ventaja (11-15), que los de Xativa lograron recortar en parte (14-16). En ese momento se impuso el bloqueo castellonense, que no permitió la remontada setabense y consiguieron una ventaja insalvable hasta el final (19-25).

Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Ferran García, Pérez Lledó, Reyes, Mateu, Hervás, Romero, Brunaccio, Gómez, Ferran García y Benlliure.

Próxima jornada: La liga se reanudará el día 14 de enero con la primera jornada de la segunda vuelta en Xàtiva contra el Lleida Rodi Balafia.

Categorías de Base

El Xàtiva Juvenil femenino de la Primera División Autonómica no lograba puntuar en Sedaví el pasado domingo y cedieron por 3-0 (25-18/27-25/25-22) con parciales muy igualados. Las setabenses lucharon lo indecible en el segundo y tercer set. Derrota para el Xàtiva Juvenil masculino de la Primera División Autonómica, en partido adelantado a la tarde del viernes en la cancha del líder Salesianos de Elche. Los locales vencieron por 3-0 y continúan liderando la clasificación, en un partido que los de Xàtiva lucharon lo indecible. Jornada de descanso para el Xàtiva sénior masculino de Segunda Autonómica y para el Xàtiva femenino de la Segunda Autonómica Juvenil.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento.

Categoría Cadete. Buena victoria del Xàtiva voleibol Cadete femenino de la Primera División Preferente por 2-3 en la cancha de La Nucia, en partido correspondiente a la segunda jornada de la segunda fase. Las de Xàtiva le dieron la vuelta al partido que se había complicado mucho al adelantarse las locales con 2-0 a favor en un quinto set de infarto (25-23/25-15/16-25/12-25/13-15). Primera derrota del Cadete masculino del Xàtiva voleibol por 1-3 contra el CV Valencia (20-25/25-21/15-25/25-27) en un gran partido de ambos conjuntos, que tuvo dominio alterno, con un cuarto set de infarto, que resultó clave y que cedieron los de Xàtiva, que no pudieron forzar el quinto set. Victoria del Cadete femenino Zonal del Xàtiva por 3-0 contra el Paterna, con un juego dominado por el conjunto setabense de principio a fin y que se mantiene firme en la segunda posición de la tabla clasificatoria.

Categoría Infantil: Cedieron las chicas del Xàtiva voleibol Infantil femenino de la Primera División Preferente por 3-0 contra el Playas de Benidorm, que dominó el encuentro, pese a que las setabenses lucharon lo indecible (25-22/25-20/25-10).