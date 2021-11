La valenciana Nerea Martí, en su primera temporada en la Woman Series, la considerada como ‘Fórmula 1 Femenina’, ha cumplido con creces sus expectativas. Cuarta clasificada en la general final, se ha asegurado ya un volante para la próxima temporada en.

¿Contenta con el balance final de su primera temporada en las W Series?

Sí, desde luego, estoy muy contenta. Había trabajado mucho para llegar hasta aquí y en esta primera temporada en la competición mi adaptación ha sido muy buena, estoy muy satisfecha.

Y como colofón final a esta gran temporada, va a tener un premio añadido ya que tendrá la ocasión de subirse a un Fórmula 3 el próximo 9 de noviembre. ¿En qué consistirá?

Voy a participar en un día de test completo en el Campeonato FIA de Fórmula 3 en el circuito francés Nevers Magny-Cours. Me hace mucha ilusión. Por supuesto voy a intentar aprovechar al máximo esta oportunidad.

Pese a ser novata este año y a tener tan sólo 19 años, esta temporada ha exhibido una gran regularidad puntuando en todas las pruebas y acabando por tanto, todas las carreras. ¿Ha sido esa la clave?

Sí, he intentado ser lo más regular posible y así ha sido. Eso es fruto de trabajar mucho, de analizar todos los detalles con los ingenieros. Estoy muy agradecida a todo el equipo de ingenieros de la competición. Nos ayudan mucho, hacen una gran labor.

Incluso logró un podio en Hungría. ¿Cómo recuerda aquella experiencia?

Fue una gran alegría, creo que era algo que necesitaba. Esa tercera posición en Hungría me dio mucha confianza. Es cierto que analiando la temporada creo que con un poco de suerte podría haber logrado algún podio más pero no me quejo, el balance es bueno.

Ha logrado en total una tercera posición, una cuarta, una quinta, dos séptimas y tres octavas. ¿Contenta con su evolución?

Esta temporada ha sido de aprendizaje, he intentado aprender al máximo cosas nuevas en cada carrera. La experiencia es muy importante.

Y ahora ¿cómo se plantea el futuro?. Las ocho primeras de la competición lograban el pase directo a la próxima temporada, algo que usted ya se ha asegurado.

Estamos viendo cómo hacer la mejor preparación posible, estoy muy concentrada para seguir trabajando y mejorando resultados.

Usted es piloto del Centro de Tecnificación (CETDM) del Circuit Ricardo Tormo. ¿Qué supone disponer de un centro así tan cerca de casa?

Es una suerte increíble poder contar con el CETDM. Ahora estamos trabajando mucho tanto la parte física como la mental. Entrenamos con simuladores y dos días a la semana también hacemos karting. La temporada de W Series ha acabado pero seguimos trabajando. Los resultados sólo llegan a base de trabajo.

¿Ha notado mucha diferencia entre los F4 y y F3?

A nivel de aerodinámica y frenos son diferentes pero me he adaptado bien a la competición.

El año 2020 fue complicado, no se celebraron carreras por el Covid y tuvo que conformarse con la competición virtual ¿ha supuesto eso un frenazo a su evolución?

Afortunadamente creo que no. Es cierto que fue un año muy frustrante, sin competición, teníamos muchas ganas de volver a los circuitos.

Este año todas las pruebas de las W Series se han celebrado de forma paralela a algún gran premio del Mundial de Fórmula 1 ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Creo que ha sido muy positivo, compartir circuitos y fechas con la Fórmula 1 nos ha permitido que la competición tenga más visibilidad.

¿Pero han podido tener contacto con los pilotos, los equipos...?

"Ojalá pronto veamos a mujeres en la Fórmula 1 y, por supuesto, me encantaría ser una de ellas, sería un sueño hecho realidad" Nerea Martí - piloto

No, la verdad es que no había un contacto directo pero el trato que hemos recibido ha sido muy bueno.

¿Como mujer se siente apoyada en el mundo del automovilismo?

Creo que sí, tenemos bastante respaldo. Ahora sólo falta que alguna de las pruebas se celebre en España, me haría mucha ilusión.

Usted ha sido este año la mejor española por delante de Belén García y de la piloto de Dénia Marta García. Ésta última no ha podido clasificarse entre las ocho primeras.

Es un orgullo haber acabado la temporada como primera española. Es una pena que Marta no haya entrado entre las ocho primeras pero creo que aún tiene muchas opciones de estar la temporada que viene. Los equipos tienen que elegir ahora y confío en que tenga una plaza.

Pese a su juventud lleva mucho tiempo en el automovilismo desde que su padre y su tío montasen una pista de karting. ¿Su carrera va por los cauces previstos?

Estoy contenta porque las cosas están saliendo. Me alegro por mí pero sobre todo por mi familia que ha apostado mucho también por que yo continúe haciendo lo que me gusta.

¿Sigue soñando con la Fórmula 1?

Ojalá pronto veamos a mujeres en la Fórmula 1 y, por supuesto, me encantaría ser una de ellas, sería un sueño hecho realidad.