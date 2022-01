Joan Barreda (Honda) tiene dos caras: A veces, comete errores que lastran su enorme talento y que durante años le han impedido cumplir su sueño de conquistar el Dakar. Un éxito que sin duda merecería a tenor de su velocidad sobre la moto y su capacidad para sobreponerse a los obstáculos. En la 44ª edición del rally lo ha vuelto a demostrar y tras su grave fallo de navegación del domingo, el de Torreblanca (Castelló) se resarció el lunes con una gran victoria que le permite reengacharse a los diez primeros de la clasificación general, aunque, eso sí, a más de 20 minutos del líder de la carrera Sam Sunderland (GasGas).

«No nos quedaba otra que atacar, así que salí a darlo todo después del duro golpe de ayer. La navegación me resultó difícil de interpretar, con un ‘way point’ que me costó mucho encontrar y que me hizo perder mucho tiempo en la primera etapa. Fue bastante duro mentalmente. Pero esta vez mis sensaciones han sido verdaderamente buenas, con dunas divertidas de sortear. Recuperar tiempo es algo bueno», analizó tras la carrera en tierras africanas.

Acabe como acabe su desafío, Joan ya ha dejado un récord para la historia: Con su triunfo en la segunda etapa, una exigente especial de 338 kilómetros, ya es el tercer piloto con más triunfos en la categoría de motos del Dakar (28), a solo cinco del récord absoluto de 33 que comparten los franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres. A nivel español supera el balance de Jordi Arcarons, otra leyenda del Dakar, con el que el pasado año empató a 27 triunfos. Barreda subraya: «Cuando sabes que has ganado una etapa ya te pones contento, pero si te paras a pensar la envergadura de haber ganado 28 etapas es algo que me enorgullece. Al final eso habla de mis últimos ocho años en el Dakar, he dejado mi huella».

Sin duda, una marca maravillosa, pero ahora toca concentrarse en un objetivo mucho más ambicioso: Subir al podio final en Arabia Saudí. «Queda todavía mucha carrera por delante, aunque las distancias con la primera línea sean importantes. En diez días puede pasar de todo. Estoy bien físicamente, he trabajado mucho durante todo el año y es el momento de sacarlo todo. Ojalá salga bien», avisa.