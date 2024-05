Marc Márquez: "Me sorprende estar a solo 32 puntos del líder"

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), fue claro y contundente a la hora de explicar y explicarse sobre cualquier asunto, y entre las muchas 'perlas' que dejó la conversación destacó una de sus máximas: "¡Insistir, persistir y nunca desistir!".

Márquez no rehuyó ninguna cuestión, muy al contrario, fue claro al afirmar que si se siente competitivo habrá Marc Márquez para rato y que no descarta ninguna opción para su futuro, de manera clara, cuando EFE le preguntó si se veía en KTM y vestido de Red Bull "¿Porqué no?, fue su respuesta, ampliada con sus propios argumentos.

La entrevista con Marc Márquez, en la que reconoce que sus preferencias para el futuro no son otras que disponer de "la última pieza, tener lo último de lo último", es la siguiente:

En Jerez me quedé con una frase suya en la que aseguraba que, después de cuatro carreras estaba a sólo 32 puntos del líder ¿Piensa ya en pelear por el título mundial?

"No es algo que me obsesione el pensar en el título este año, no es algo que me haga decir que estamos aquí para luchar por el título. Pero me sorprende que con el inicio de año que hemos hecho, entre adaptación, errores, problemas y esto, sólo estemos a 32 puntos. Cuando vemos la clasificación no me cuadra, pero significa que se está yendo muy rápido, que se está yendo muy al límite y que todos fallamos, y fallaremos durante la temporada. Pero, de momento, lógicamente, mientras haya opciones y mientras estés allí y vayan saliendo las cosas, lo que he hecho este año, en lo que he trabajado mucho este invierno es en no obsesionarme con un resultado, y sé que vendrán circuitos en los que será muy difícil, pero de momento lo más importante es dejar fluir".

¿Se puede decir entonces que no tiene descartado que esta temporada pudiera luchar por el título mundial?

"Evidentemente es algo que no tengo descartado y si estoy aquí es para ello. Lógicamente durante estos cuatro años que he vivido me he dado cuenta de que tienes que ordenar los objetivos; una cosa es cuando vienes de una carrera deportiva súper buena, que te puedes marcar el máximo objetivo. Pero cuando bajas de golpe a la realidad, ahí te tienes que ordenar los objetivos y, además, ponerlos en un orden que sea asequibles, que se puedan conseguir y no ponerse el objetivo más alto, porque si no, no vas a llegar nunca, o puedes llegar pero las opciones son menos porque te vas a encontrar muchas piedras. Entonces vale más ir poco a poco y mientras haya opciones, pues lógicamente si estoy aquí es para ir cada vez más rápido y si hago cuarto en una carrera o hago tercero no es porque no he podido o no he querido".

Marc Márquez / EFE

¿Quiere esto decir que el Marc Márquez que conocíamos de antes del accidente de 2020, aquél que salía a pista con las ideas muy claras, seguro y confiado en sus posibilidades está cada vez más cerca de regresar?

Bueno, es un poco el objetivo. Cuando tu pasas cuatro años muy difíciles no solo pierdes confianza, sino que al perder esa confianza empiezas a dudar de tus capacidades, de tu nivel y a pesar que 'a lo mejor se me ha pasado el arroz'. Y han llegado los jóvenes y ya no es lo mismo, pero es insistir, persistir y nunca desistir, es buscar la manera de no quedarte dentro con la pregunta de qué hubiera pasado si hubiera probado esto o si hubiera insistido más. Al menos insistir es lo que voy a hacer en toda mi carrera deportiva y luego ya veremos, de forma natural en todos los deportes te van apartando, te van apartando, te van apartando y el que lo hace mejor y trabaja más es quien consigue alargarlo un poco más".

¿De sus palabras se puede extraer que hay Marc Márquez para rato?

"Esa es mi intención, de no ser así te estaría engañando si te dijera que yo estoy aquí ya de vuelta... ¡No! Estoy aquí de vuelta en según qué situaciones, como por ejemplo la de la pretemporada, la de este principio de año, pero mi objetivo cuando hice este cambio era intentar ver si seguiría siendo competitivo y no lo negué, lo expuse desde el primer momento, pues dije que iba a hacer este cambio para ver si seguía siendo realmente competitivo o ya no lo soy y eso es en lo que estoy trabajando".

Hablando con José Carlos Morillas, campeón de España de Superbike hace unos años, me sugirió algunas preguntas técnicas que me parecieron interesantes, una de ellas es las diferencias técnicas que ve entre la Ducati Desmosedici del 2023 y la de 2024.

"Para mí son pocas, evidentemente si en una recta como la de Catar, es muy larga, pues hay un poquito más de diferencia pero ¿por qué?, pues porque técnicamente hay cosas que son diferentes, como el dispositivo trasero de bajar la suspensión, el motor que cambia un poco. Son tan pocas que detrás de una moto son difíciles de apreciar, quizás cuando compares una moto con otra, cuando las pruebes las dos, pues lo puedes preciar, pero yo creo que son pocas, así que dicen que es alrededor de una décima o dos. Depende también del pilotaje y de cómo te guste a ti la moto, pero intento o hago el esfuerzo mental de no comparar o no pensar que estás pilotando una moto, simplemente cuando veo los datos sólo veo dónde están yendo más rápido, no puedo estar pensando en que están yendo más rápido porque llevan la otra moto, no, están haciendo algo diferente porque van mejor que yo".

Aún más técnica, en Jerez, en la curva Nieto, por ejemplo, parecía que Bagnaia tenía un balance distinto de moto, que la paraba de una manera distinta a su pilotaje...

"Bueno, es que es correcto y es uno de los puntos fuertes de Bagnaia de pilotaje. Yo empecé con un 'set-up' (puesta a punto) muy similar al que llevaban ellos y poco a poco voy a algo más similar, pero me lo he ido llevando más a mi terreno. A lo mejor mi punto fuerte de pilotaje es entrar en la curva y el de Bagnaia es paso de curva y el de Martín pueden ser las salidas, estoy poniendo muy por encima, pues tenemos un estilo de pilotaje bastante similar. Pero sí que es cierto que uno de los puntos que tiene fuerte Bagnaia es que para muy bien la moto antes de entrar en la curva y eso le permite hacer mucho paso, pero a mi me hacen hacer ese estilo de pilotaje y lo podré replicar en alguna curva, pero no durante toda la carrera o todas las vueltas".

¿Cuál es entonces su punto fuerte de pilotaje con esta Ducati?

"Con esta y bueno, derivado también un poco de la Honda, se ha potenciado mucho mi estilo de pilotaje en esa última parte, no la frenada en recto, sino la entrada en curva aún con frenos y eso lo he potenciado mucho con la Honda en los últimos años. Es donde tenías que hacer el tiempo y lógicamente tu estilo de pilotaje de once años se potencia de una manera y sigue siendo un punto fuerte que, a veces, en según qué tipo de curvas, puede ser débil, ya que no en todas las curvas es fuerte, y es ahí donde intento explotar más mis capacidades".

¿En condiciones normales (sin lluvia), este fin de semana va a mantener la cautela que pareció tener al final de la carrera de Jerez?

"Es que cautela..., yo no tuve cautela en la carrera de Jerez. El único punto en el que tuve cautela fue en las cinco primeras vueltas, que es donde creo que perdí la carrera. Pero todo lo demás, el cuerpo a cuerpo final con Bagnaia, yo no tuve cautela, yo lo intenté con todo lo que tenía, lo que pasó es que él a falta de dos vueltas hizo vuelta rápida de carrera, que también es una reacción muy buena de Bagnaia pero ¿aquí lo voy a intentar más?. ¡No! Lo mismo, porque para mi, mi sensación encima de la moto es que lo intenté al máximo".

Marc Márquez tomando una curva / EFE

¿Qué le parece la nueva reglamentación técnica del campeonato establecida a partir de 2027?

"He leído los puntos principales, no he ido al detalle, porque en el 2027 no sabe nadie dónde estaremos, así que entonces sí que creo que es bueno el cambio de reglamento para el espectáculo, que es un poquito lo que a mi como piloto me gusta. Uno, que el espectáculo sea mejor y dos, que el piloto pueda hacer un poquito más la diferencia. Tu cuando una moto o un coche le pones más cosas técnicas, estás dependiendo más de lo técnico, y esto es una cosa que pasó en la Fórmula Uno y ahora han ido en otra dirección, y ahora al tener menos aerodinámica y limitar los sistemas de suspensiones y todo el mundo lo mismo creo que va a ayudar...".

¿Se va a valorar más las manos del piloto?

"Yo creo que va a ayudar más al espectáculo, punto número uno, pero luego también dependerá mucho de los neumáticos que haya en ese momento. Dependerá de muchas cosas y también de si el piloto está más buscado, pues el piloto tendrá más valor y esto como piloto es lo que yo defiendo, la diferencia la tiene que hacer el piloto, no que el piloto vaya a buscar la moto".

¿Valora única y exclusivamente para su futuro en 2025 que sea un equipo oficial al que vaya o podría ser un equipo oficial montado en exclusiva para usted?

"Evidentemente la situación ideal o la que estoy buscando y por la que me estoy esforzando, una es ser competitivo, porque eso es lo que hará que tenga ganas de continuar con mi carrera deportiva, porque si eres competitivo, más 'gas' y más opciones tendrás. Pero para mí la situación que sería la perfecta es 'la última pieza', da igual dónde estés, lo que estoy buscando como piloto es tener lo último de lo último, da igual si la moto es rosa, negra o gris, lo que buscas es tener el máximo rendimiento, pues eso es lo que te va a facilitar la vida".