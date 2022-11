La primera jornada del Mundial de Catar permitió estrenarse a tres de los cuatro valencianistas que finalmente forman parte de la mayor competición del fútbol mundial. Únicamente el español Hugo Guillamón se quedó sin minutos en la jornada inaugural, algo que se presuponía teniendo en cuenta que solo completó un entrenamiento con el grupo desde el aterrizaje de la selección en Doha.

El primer futbolista del Valencia que se estrenó en la gran cita fue Yunus Musah. Se trató además del debut mundialista de un futbolista que apenas tiene 19 años y que está llamado a ser uno de los pilares de la selección estadounidense durante la próxima década. El joven centrocampista del Valencia fue titular y jugó un total de 74 minutos, pero no pudo celebrar un triunfo en su primer partido a pesar de que abandonó el terreno de juego cuando su equipo vencía por un gol a cero. Gareth Bale empató la contienda desde los once metros en los instantes finales. Además del punto, Yunus se llevó del partido contra Gales un récord. Y es que se convirtió en el jugador más joven (19 años y 358 días) en ser titular en un Mundial con la selección estadounidense.

Ayer fue el turno para Edinson Cavani y Eray Cömert. Ninguno de los dos partió de inicio con sus respectivas selecciones pero si saltaron al terreno de juego más adelante. El delantero uruguayo saltó al verde en el minuto 64 en sustitución de Luis Suárez pero no pudo desatascar a una selección celeste que no pasó del empate a cero frente a la Corea del Sur de Kang In Lee y Heung-min Son. Por su parte, Cömert tuvo un papel testimonial en la victoria por un gol a cero de Suiza ante Camerún. El central del Valencia saltó al campo en el minuto 90 en lugar de Ricardo Rodríguez.

A la espera del debut de Hugo

Así pues, fue Hugo Guillamón el único valencianista que falta por debutar en Catar. El centrocampista del Valencia, defensa central con Luis Enrique, ya está al cien por cien para jugar tras haber entrenado al margen en prácticamente todos los entrenamientos desde que la Roja aterrizó en Doha. Las molestias que arrastraba en la rodilla desde los últimos partido con el Valencia antes del parón impidieron al jugador de L’ Eliana arrancar al mismo ritmo que sus compañeros. El plato fuerte del Grupo E ante Alemania podría ser el escenario en el que Hugo tenga sus primeros minutos.