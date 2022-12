La divina fortuna cayó del lado rival. España jugó un partido de balonmano frente a una Marruecos inconmensurable en defensa y no fue capaz de perforar el muro en 120 minutos. A los norteafricanos les salió el plan a la perfección y en la tanda de penaltis solo necesitaron marcar tres para eliminar a una selección española que no fue capaz de convertir ni siquiera uno.

Guion calcado al que se esperaba antes del inicio. España monopolizó la posesión en los primeros minutos mientras Marruecos esperaba, juntos y sin grietas, a robar y salir con velocidad a la contra. El esquema defensivo de Regragui, escoltado por un Fernando Rapallini que tuvo mucha facilidad para llevarse el silbato a la boca y señalar faltas de España -pero no a la inversa- ahogaba cualquier intento progresivo de la selección española. En defensa los de Luis Enrique sí ofrecieron una versión más contundente, frenando con relativa comodidad los contragolpes marroquís y presionando con orden la salida de balón rival.

El atasco en el centro del campo pedía a gritos balones precisos a la espalda y en ese contexto empezaron a dejarse ver jugadores como Pedri, Gavi y un Jordi Alba que fue el artífice de la primera ocasión peligrosa del partido. El lateral vio el desmarque de Asensio y filtró un balón preciso entre la defensa y el portero. El futbolista del Madrid, que fue perdiendo ángulo de disparo conforme dejaba botar el balón, no vio a un Ferran Torres que esperaba libre de marca en una posición franca y decidió golpear directamente a puerta, pero su disparo se estrelló en el lateral de la red.

Se animó la roja que empezó a pisar más a menudo el área rival, pero sin encontrar la precisión en las últimas decisiones. A pesar del ligero dominio fue España quien terminó pidiendo la hora en los últimos minutos de la primer parte tras un par de avisos muy serios de los 'leones del Atlas'. El más peligroso vino precedido de un centro desde banda izquierda de Boufal, el mejor jugador de la primera mitad, que remató ligeramente desviado Aguerd en el segundo palo.

A la vuelta de vestuarios no varió el plan. A Marruecos no le entró la prisa y España seguía sólida defensivamente pero sin encontrar huecos en ataque. Un disparo fuerte y centrado de Dani Olmo fue el único aviso reseñable. Luis Enrique no tuvo más remedio que empezar a mover el banquillo para buscar algo distinto que desatascara el choque. Gavi y Asensio dejaron su sitio a Carlos Soler y Morata. Más adelante Nico Williams entró por Ferran. Las modificaciones inclinaron el campo ligeramente hacia el costado marroquí y España encontró los tan ansiados espacios en un par de jugadas. Fue Nico quien creó ambas, primero con un gran centro desde banda derecha y, pocos minutos desués, con un pase filtrado a Morata que terminó escorándose demasiado.

El descuento aún dio oportunidad a encoger el corazón de las dos aficiones varias veces más. Primero tras una falta lateral colgada por Soler que Morata, completamente libre de marca en el segundo palo, no acertó ni a rematar ni a volver a centrar. En la siguiente jugada Unai Simón controló demasiado largo un pase hacia atrás y a punto estuvo de permitir a Abde marcar el gol más importante de su carrera. Antes del silbatazo final, otra falta lateral se paseó por el área marroquí sin encontrar rematador. Sin goles y con la tensión por las nubes, ¡prórroga!

El cansancio era evidente, tanto en los españoles como en los marroquís, algo más quizá en los norteafricanos. Pero eso no permitió que el muro de los leones se derrumbara. En una buena combinación rival llegó la más peligrosa de los primeros 15 minutos de la prórroga. Chedira se quedó solo delante de Unai Simón pero el disparo le salió demasiado centrado y el guardameta español la detuvo con la pierna. La segunda mitad, lejos de cambiar de dinámica, estuvo marcada por el nerviosismo y el miedo de ambos conjunto. Solo en los últimos minutos se animó un partido agónico. En la última, tras una jugada digna de balonmano, Sarabia estrelló el balón en el palo. La clasificación a cuartos, en manos de los fortuna de una tanda de penaltis.

Los once metros consumaron el desastre de una selección que ya hace las maletas. Ni Sarabia ni Soler ni Ferran fueron capaces de anotar su pena máxima y ya no hizo falta un cuarto lanzador tras el tercer gol marroquí. España regresa a casa tras caer en octavos de final por segundo Mundial consecutivo.