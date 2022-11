Carlos Soler fue protagonista en la goleada de España en su debut contra Costa Rica. No fue titular, pero salió en la segunda parte y tuvo tiempo para marcar un gol. Tras ello habló para los micrófonos de La 1, donde reconoció que no esperaba ganar con tanta contundencia: "No imaginábamos una victoria así de abultada, el grupo se lo ha merecido".

No es fácil ganar en el Mundial y así lo ejemplificó el valenciano con el Alemania - Japón, pero La Roja no falló: "Desde el principio nos ha salido todo. En la primera parte nos hemos ido con un resultado muy holgado". Con el partido ya en el bolsillo el equipo no olvidó que marcar más tantos puede ser decisivo: "En el descanso hemos hablado de que los goles son muy importantes y hemos conseguido esta victoria". Es evidente que España se ha quitado la careta y ha presentado candidatura, pero Soler se quita presión: "Es normal que haya mucha euforia entre los españoles, pero hay que ser cautos. Es el primer partido, ahora nos toca contra Alemania y luego contra Japón. Todo el mundo va a hablar pero hay que ser cautos". Por último, destacó la armonía que hay en la selección, fundamental para el rendimiento del equipo sobre el verde: "El grupo está muy contento porque todos los jugadores se ven como posibles titulares aunque salgan de suplentes. Ahora todo el mundo está dándolo todo y estamos felices con el míster, el cuerpo técnico y todo lo que rodea a esta selección". Soler se acordó de Gayà tras marcar ante Costa Rica