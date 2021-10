Los patinetes eléctricos se han convertido en una de las principales alternativas de movilidad en las ciudades, ya que son cómodos, rápidos, fáciles de utilizar y transportar, además de eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

No hay que confundir este medio de transporte con un juguete, ya que pueden alcanzar altas velocidades gracias a su motor eléctrico. Por ello, y para salvaguardar tanto la seguridad de sus conductores como la del resto de usuarios de la vía pública ante su ya masiva presencia, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido una serie de criterios clarificadores dirigidos a los usuarios de estos vehículos.

Al margen de estas obligaciones, os mostramos 8 recomendaciones esenciales para viajar seguros en un patinete eléctrico.

Calidad contrastada

La seguridad está directamente relacionada con la calidad del patinete eléctrico, por ello, antes de su compra hay que comprobar que cuenta con el marcado CE como garantía de calidad y seguridad. Además, debemos asegurarnos de que está debidamente homologado. En este reportaje te damos 10 consejos para comprar el mejor patinete eléctrico.

Revisiones periódicas

Muchas veces los accidentes están relacionados con fallos mecánicos o estructurales de los vehículos. Por ello es importante tener un buen mantenimiento del patinete eléctrico, cerciorándose de que elementos fundamentales como los neumáticos, frenos o la batería están en buen estado de uso.

Utilizar siempre casco

Las lesiones más peligrosas en un accidente con patinete eléctrico son las relacionadas con el cráneo. Para evitar un peligroso golpe en la cabeza es imprescindible, y obligatorio, conducir con un casco homologado. Este complemento se puede acompañar de gantes, rodilleras y coderas para viajar completamente protegidos.

El patinete eléctrico no es un juguete

Como hemos dicho antes, este tipo de patinetes no son un juguete, por lo que su utilización no es recomendable hasta los 10 ó 12 años y en función de la normativa de cada ayuntamiento, puede exigirse que la persona tenga una edad mínima para no ser sancionado.

El móvil en el bolsillo

Zurich Seguros nos recuerda que las distracciones son una de las principales casas de accidente en cualquier vehículo y el patinete eléctrico no es una excepción. Consultar el móvil, escribir mensajes y conducir con auriculares, además de ser un riesgo para la circulación puede implicar sanciones en función de las normativas de cada ayuntamiento.

Ver y ser vistos

Si se conduce de noche, es imprescindible llevar elementos reflectantes y las luces encendidas, tanto para poder ser vistos con más facilidad por otros usuarios, como para disfrutar de una mejor visión del camino por el que se transita.

Siempre solos

El patinete eléctrico es un vehículo de movilidad personal (VMP) es decir, que está hecho y pensado para albergar un solo usuario. Son unipersonales, por lo que llevar a otra persona puede conllevar incluso sanciones por parte de las autoridades.

Como cualquier otro vehículo

La DGT considera los patinetes vehículos ordinarios, por lo que está totalmente prohibido circular por las aceras o por áreas peatonales. Si el dispositivo no supera los 25 km/h ha de ir por el carril bici correspondiente o, de no haberlo, por una calzada con una limitación de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

De igual modo, está totalmente prohibido conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol y negarse a someterse a pruebas de alcoholemia o de consumo de drogas, puede conllevar sanciones económicas, condenas de prisión o meses de trabajos para la comunidad, en función de las normativas de cada ciudad.