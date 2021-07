Vin Diesel inyectará este fin de semana en los estrenos de la cartelera una buena dosis de acción y carreras de coches con la novena entrega de 'Fast & furious', mientras Chris Pratt le hace competencia en Amazon con 'La guerra del mañana', un filme de alienígenas y viajes en el tiempo.

Estos son los principales estrenos de la semana en cines y plataformas.

Vin Diesel regresa con 'Fast & Furious 9'

Noveno capítulo de una saga que comenzó hace casi 20 años y que ha recaudado más de seis mil millones de dólares en todo el mundo. 'Fast & furious 9' supone la vuelta de Justin Lin como director de la franquicia después de haber dirigido la tercera, cuarta, quinta y sexta entregas.

Dom Toretto (Vin Diesel) lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, pero el peligro siempre acecha y le obliga a enfrentarse a los pecados de su pasado. La acción transcurre entre Londres y Tokio, salta de América Central a Edimburgo y de un búnker secreto en Azerbaiyán a las abarrotadas calles de Tiblisi.

Chris Pratt contra los alienígenas en Amazon

Alienígenas y viajes en el tiempo es la combinación que ofrece 'El día del mañana', un filme de acción y ciencia ficción protagonizado por Chris Pratt, Yvonne Strahovski y J.K. Simmons, con guion de Zach Dean y dirección de Chris McKay, responsable de 'Batman: La LEGO película' (2017).

Un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: la humanidad está perdiendo la guerra contra una especie alienígena. La única esperanza es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha.

Relatos de amor en la campiña francesa

Durante unas vacaciones en la campiña francesa Daphne, embarazada de tres meses, se encuentra sola para recibir a Maxime, el primo de su novio François, quien ha tenido que irse a París para cubrir a un compañero enfermo. Durante cuatro días, Daphne y Maxime se conocen y comparten historias muy íntimas que los acercarán.

Dirigida por Emmanuel Mouret y compuesta de aventuras amorosas que se superponen y complementan, 'Las cosas que decimos, las cosas que hacemos' ha sido un fenómeno en Francia, donde ha cosechado algunas de las mejores críticas del año.

'Mandíbulas', dos idiotas y una mosca gigante

La última genialidad del cineasta francés Quentin Dupieux presenta a Jean-Gab y Manu, dos amigos no muy inteligentes que encuentran una mosca gigante viva atrapada en el maletero de un coche y deciden entrenarla para ganar dinero con ella. Situaciones inverosímiles y diálogos hilarantes.

La película ha pasado por los festivales de Venecia y Sitges, donde la pareja protagonista, Grégoire Ludig y David Marsais, ganó el premio a la mejor interpretación. Dupieux se dio a conocer en 2010 con 'Rubber', la historia de un neumático de coche asesino.

Un thriller con tintes de cine negro

'Hombre muerto no sabe vivir' es la ópera prima de Ezekiel Montes, con un reparto encabezado por Antonio Dechent, Rubén Ochandiano, Elena Martínez, Jesús Castro y Paco Tous, y compitió en la sección oficial del 24 Festival de Cine de Málaga.

Este thriller con tintes de cine negro ambientado en la Costa del Sol gira en torno a Tano (Dechent), un hombre que ha trabajado toda su vida para un empresario de la construcción que en épocas mejores controló toda la ciudad y que ahora se enfrenta a un cambio generacional.

'El robo del siglo', una comedia argentina de ladrones

Protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti, el filme 'El robo del siglo' pone una dosis de humor argentino a la cartelera con una historia basada en hechos reales y dirigida por Ariel Winogrand.

Los hechos sucedieron en enero de 2006. Más de 300 policías esperaban la orden del negociador, ante una sucursal del Banco Río en Buenos Aires, donde estaba encerrado un grupo de atracadores. Cuando los agentes entraron se encontraron el banco vacío y la mitad de las cajas de seguridad abiertas, pero ni rastro de la banda.

'La viajante', una 'road movie' intimista'

'La viajante' es el largometraje de debut del director tinerfeño Miguel Mejías y cuenta la historia de una mujer que, harta de la monotonía de su vida, decide emprender un viaje a tierras remotas en el que descubre su afición a grabar insectos y se enfrenta a su soledad.

'4 chicos y Esto', cine familiar de fantasía

Una película de cine familiar y fantasía basada en la novela homónima de Jacqueline Wilson, '4 chicos y Esto' relata la historia de una pareja que se va de vacaciones con sus hijos a la costa y allí descubren una criatura mágica que concede deseos. Dirige el nominado a un BAFTA Andy de Emmony y encabezan el reparto Paula Patton, Matthew Goode y Michael Caine.

'Un blues para Teherán', un homenaje musical al pueblo persa

Con elementos de ficción y de documental, la película con la que debuta en la dirección el periodista y escritor Javier Tolentino, es una carta de amor al pueblo iraní y a su música. Diferentes rostros muestran un Irán donde tradición y modernidad conviven y se confrontan. El guía es Erfan, un joven kurdo que quiere convertirse en director de cine.

'Zappa', el documental aprobado por la familia

Nuevo acercamiento a la vida y la obra de un artista provocador, indomable y en la vanguardia musical. Este documental de Álex Winter llega cuatro años después de 'Eat that Question: Frank Zappa in his own words', del alemán Thorsten Schütte que pasó por el festival de San Sebastián. A diferencia de aquel, esta película cuenta con el apoyo de la familia del artista, que cede cantidad de material de archivo inédito que Winter combina con entrevistas a muchos de su colaboradores como Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai o Pamela Des Barres, entre otros.

Ben Whisshaw deslumbra en 'Surge'

Presentada en Sundance y en la Berlinale, la opera prima del británico Aneil Karia es un filme incendiario en el que Ben Whishaw interpreta a Josep, un guarda de seguridad que trabaja en un aeropuerto, solitario e introvertido, que tras una serie de extraños incidentes pierde el control y protagoniza una frenética aventura por las calles de Londres.

'Última noticias en Yuba County', una comedia negra con Mila Kunis

Una panorámica del caos que rodea el misterio de una desaparición en un pequeño pueblo de la América moderna, donde las necesidades, deseos, identidades y autoestima de sus habitantes están moldeados por lo que ven en sus pantallas, en las redes sociales y en los ojos de los vecinos. Una negra comedia americana dirigida por Tate Taylor ('Criadas y Señoras') y protagonizada por Allison Janney y Mila Kunis que va directa a Amazon Prime Video.

La primera entrega de 'La calle del terror'

Netflix estrena la primera entrega de la trilogía de terror basada en las novelas de de R.L. Stine, ambientada en 1994. Un grupo de adolescentes descubre que los terribles sucesos que han atormentado a su pueblo durante generaciones pueden estar conectados y que ellos serían el próximo objetivo. Dirige Leigh Janiak ('Honeymoon', 2014).