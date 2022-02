El adiós de las estrellas de cine y los famosos a València en la estación del AVE Joaquín Sorolla esta mañana ha sido el punto y final a los Goya de 2022. Joaquín Sabina, que eligió la canción 'Tan joven y tan viejo' en los Goya para reaparecer en los escenarios después de dos años con una versión en acústico de este tema junto al Leiva, sopló las velas en un hotel de València.

Hay que recordar que su actuación este sábado coincidió con con su 73 cumpleaños del cantante jienense. En la foto, Sabina aparece con un paquete de Ducados, una bandeja con una tarta y vestido con el pijama.

'El buen patrón', la gran favorita de la 36 edición de los Premios Goya, se llevó seis galardones a pesar de que había arrasado en las nominaciones, al optar a 20 estatuillas de diferentes categorías y convertirse en la más nominada en la historia de estos premios.

Su director, Fernando León de Aranoa, confesó en redes sociales que las estatuillas de los Goya "han dormido" más que él. Y es que la película protagonizada por Javier Bardem se llevó media docena de premios, entre ellos los más importantes, como el Mejor Película, Mejor Dirección (Fernando León de Aranoa), Mejor Actor Protagonista (Javier Bardem, que se convierte en el intérprete más premiado de la historia de los Goya, con seis premios), Mejor Guion Original (Fernando León de Aranoa), Mejor Música Original (Zeltia Montes) y Mejor Montaje (Vanessa Marimbert).

Han dormido más que yo. pic.twitter.com/9DsQEc5AIC — Fernando León de Aranoa (@LeonAranoa) 13 de febrero de 2022

El propio Javier Bardem se ha dejado ver por la mañana por el centro de València, junto a su mujer, la gran Penélope Cruz, que estaba nominada al Goya a la mejor actriz.

El director más laureado de la gala gracias a 'El buen patrón', Fernando León de Aranoa, ha citado a su equipo, entre los que se encuentra Arturo Valls, y sus amigos, entre los que está Joaquín Sabina, para comer en l'Albufera. Concretamente, se han ido a una barraca valenciana, esa que inmortalizó Blasco Ibáñez, en la que se han reunido para tomar un aperitivo y comer. Y, por su puesto, brindar entre los cabezones de los Goya.

Por su parte, la actriz Belén López, que estuvo de fiesta junto a Paco León tras la gala de los Premios Goya, he estado en la Marina de València para hacer una especie de picnic en los comederos de debajo de la cubierta metálica. Obviamente, en esa comida no ha podido faltar la paella con conejo y caracoles que le ha hecho el chef valenciano Edu Torres. Tras la paella, la actriz ha subido en barco a dar una vuelta con la música de fondo de su pareja, el guitarrista Antonio 'Añil' Fernández.