'La bestia en la jungla'

Directora: Patric Chiha

Intérpretes: Anaïs Demoustier, Tom Mercier, Béatrice Dalle

Año: 2023

Estreno: 8/3/24

★★★

La casualidad ha hecho que se estrenen este marzo dos adaptaciones libres de una novela de Henry James. La primera en llegar, de título idéntico al del libro, es ‘La bestia en la jungla’. La segunda lo hará a finales de mes: ‘The beast (La bestia)’ de Bertrand Bonello. Esta es una transcripción del tema a la ciencia ficción. La cinta dirigida por Patric Chiha se sirve de la trama urdida por James, en torno a un joven que espera un acontecimiento que cambiara su vida, para, en una apuesta muy interesante, efectuar una especie de historia de la música disco y el techno, de sus representación social y estética, ambientando toda la historia en una discoteca a lo largo de 25 años, de 1979 a 2004.

Mientras John espera el acontecimiento, y convence a May de que lo espere con él, en una curiosa relación afectiva que no es amorosa ni sexual, desfilan los hechos históricos relevantes y cambian los hábitos musicales: la elección de François Mitterrand como presidente del país en 1981, los estragos del sida, la caída del muro de Berlín en 1989, el atentado a las Torres Gemelas de Wall Street en 2001. Estos hechos conocidos puntúan la historia, los cambios musicales la hacen avanzar y los personajes, a veces demasiado ensimismados en sí mismos, esperan un suceso revelador que quizá no llegue nunca.