Boris Izaguirre está presentando este verano la nueva temporada de 'Lazos de sangre', programa donde participó Rocío Carrasco hace un año como tertuliana. Aunque la hija de la Jurado no continúa trabajando en el programa, Boris ha hablado de la que fuera su compañera en una entrevista para Diez Minutos.

El presentador no ha dudado en posicionarse de forma clara con Rocío en la batalla que sigue manteniendo con su ex Antonio David Flores: "Hasta este momento defiendo totalmente lo que ha dicho y hecho Rocío. Lo demás…", expresa Izaguirre, que asegura que "no le llamé porque me sentí intimidado".

"Defiendo a Rocío y ha conseguido convertirse en un fenómeno de masas que ha cuadruplicado las denuncias por maltrato al 016", sentencia Boris, que critica que Telecinco incluyera a Olga Moreno en la lista de participantes de 'Supervivientes': "Es una manera de banalizar un mensaje que era muy claro: la violencia machista existe".

"¿Quién no tiene una hermana, una sobrina, alguien que lo sufre, o una madre que lleva años callada?", se pregunta el escritor, que no obstante aventura un buen desenlace para la historia: "El encuentro entre Rocío Carrasco y Rocío Flores será el regalo que le llegará con el árbol de la próxima Navidad".