'La noche en 24 horas', el espacio de actualidad y debate presentado por Xabier Fortes, contó este martes con Pablo Montesinos como invitado. El vicesecretario de Comunicación del PP acudió al programa de la televisión pública para responder a las preguntas sobre actualidad planteadas por el periodista, con quien protagonizó algún que otro momento de tensión.

Fortes puso sobre la mesa el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y afirmó que la Unión Europea dice que "lo primero que hay que hacer es desbloquear". "Esto parece que es hacia ustedes, que llevan tres años bloqueando el CGPJ", dejó caer el presentador. "Será hacia las dos partes", respondió Montesinos, que insistió en que su partido está dispuesto a desbloquear la situación.

"Mañana mismo el presidente del Gobierno puede llamar al presidente Casado, si él quiere, y podemos avanzar en la renovación del CGPJ", aseguró delante de un Fortes que no veía tan claro este asunto: "¿Pero con la ley actual en vigor, con lo que dice la Constitución?".

"Bueno, es que el proceso ya está en marcha. Lo que le decimos a Sánchez es que, en paralelo, como él mismo dijo en campaña electoral... Yo no voy a volver a sacar la hemeroteca de Sánchez, me voy a sonrojar hasta yo, pero dijo que los jueces tenían que elegir a los jueces", aseguró el invitado.

Una afirmación ante la que Fortes no ocultó su sorpresa: "¿Es literal? ¿Que los jueces elijan a los jueces?". Después de que Montesinos invitara al equipo del programa a buscar ese momento "en la hemeroteca del presidente del Gobierno", Fortes confirmó que así lo harían.

Sin embargo, en ese momento, el diputado popular pisó el freno y dejó entrever que no estaba tan convencido de sus palabras: "Y si no, pues oiga, yo pido perdón". "Pero me juego una cena con usted", aseguró entre risas antes de que ambos continuaran con la entrevista.