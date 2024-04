Las reacciones del vestuario del Valencia en redes al atraco en Montjuïc

El Valencia salió de Montjuïc sin la cartera tras ver como Jaime Latre no avisaba desde el VAR a De Burgos Bengoetxea por un claro fuera de juego posicional de Fermín, que tras el remate de Lewandowski y, en posición adelantada, se queda a escasos centímetros de tocar el balón a un metro de Jaume, que espera el desvío del onubense.

Incomprensiblemente, no se consideró ni tan siquiera avisar el colegiado de campo para que, por lo menos, revisase una posible influencia sobre el guardameta. A eso hay que añadir un posible penalti al inicio de la segunda mitad de Iñigo Martínez sobre Peter Federico, todavía con 1-2 en el marcador, y que hubiese supuesto el 1-3. En directo el colegiado de campo no consideró el derribo suficiente al rozar el balón el zaguero blaugrana, y desde el VAR no le mandaron revisar la jugada.

Tras el partido el enfado era mayúsculo, e incluso algunos integrantes del equipo lo mostraron en redes sociales. Fue el caso, por ejemplo, de Pepelu. El centrocampista subió un post a X (antiguo Twitter) con dos emojis de incredulidad, que minutos después borró.

El técnico valencianista tampoco se mordió la lengua, y pasadas un par de horas de la conclusión del partido, colgó un mensaje en sus redes sociales en el que se mostraba "enfadado" por no haber podido sumar "ante tanta adversidad", pudiéndose referir al frío y lluvia de Montjuïc... o a la actuación arbitral que perjudicó al Valencia. En el mensaje agradecía también el esfuerzo de sus jugadores y el de la afición, que se desplazó hasta Barcelona un lunes a las 21:00 bajo la lluvia.