Se acabó el silencio. Antonio David Flores rompió finalmente su silencio tras su separación de Olga Moreno, quien fuera su pareja los últimos 22 años. Atrás queda una historia de amor que concluyó con una supuesta infidelidad con una excompañera de Mediaset, Marta Riesco.

Se ha hablado mucho en los platós en los últimos días. Comenzó centrándose el foco en Marta Riesco, periodista de El Programa de Ana Rosa, con quien llegó incluso a debatir en directo en antena, luego se especuló con la posibilidad de que Antonio David, ex de Rocío Carrasco, tuviera una segunda amante como Marta López.

Entre medias también se trataron los detalles al completo de la separación. Un anónimo cercano a la familia habría dado a Jorge Javier Vázquez cierta información íntima para la elaboración de los programas. Por ejemplo, que la pareja vive ya separada un tiempo y que la ruptura llegó tras el paso de Olga Moreno por Supervivientes.

Enfado de Antonio David Flores con Sálvame

Por consiguiente, en Telecinco se habló del enfado de Antonio David, que guardaba silencio, con ese 'topo' de su entorno y con toda la información que se estaba publicando y que él nunca había querido que viera la luz.

Hasta la fecha, Antonio David, con un nuevo proyecto para boicotear la información de La Fábrica de la Tele, había guardado silencio. Lo mismo con su expareja Olga Moreno. Pero eso ya es historia.

Este viernes, y contra todo pronóstico, Antonio David Flores sorprendió a la prensa que le esperaba y terminó dando la cara. En un principio se negó a hacerlo, alegando que había sufrido un "machaque" constante por parte de los periodistas de la prensa rosa.

Pero finalmente, Antonio David optó por una fórmula novedosa e improvisó una rueda de prensa (sin preguntas) en la que solo él iba a hablar. En sus primeras palabras culpó a la prensa de todo lo sucedido.

Antonio David Flores confirmó la separación de Olga Moreno en un directo improvisado a modo de rueda de prensa (sin responder preguntas). Fue prácticamente un monólogo

"Lo último ha sido mezclar a mi familia con compañeros que lo único que han hecho es ayudarme, opinar contra corriente con lo que estaba establecido en algunos medios y han señalado con la letra escarlata a una persona, compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba diciendo que ha sido el detonante de mi separación, lo cual es absolutamente falso", dijo. "Han conseguido destruir un matrimonio", añadió.

Sálvame destripa la estrategia de comunicación de Antonio David Flores

¿Por qué hizo lo que hizo Antonio David Flores? ¿Por qué no respondió a los compañeros presentes de Sálvame? Omar Suárez, enviado por el programa de Jorge Javier o Carlota Corredera, lo desveló.

Según este reportero, presente 'in situ', Antonio David decidió no contestar ninguna pregunta hasta que finalmente informó a los periodistas que iba a hablar, pero que no le hicieran más preguntas.

Fue entonces cuando fue hasta un punto en el que se encontraba una reportera del programa 'Ya es mediodía', donde colabora Rocío Flores, y habló. Estaba todo pactado y así se produjo. En Sálvame han entendido su estrategia.

Omar Suárez: "en la reaparición de Antonio David estaba todo orquestado por él"



¿Cómo está Rocío Flores tras la separación de Olga Moreno y su padre, Antonio David?

Después de que 'El programa de Ana Rosa' emitiera estas declaraciones, Rocío Flores se ha derrumbado en plató. "Solo voy a decir una cosa y no digo nada más. Se ha especulado de si hablaba o no hablaba por dinero. Pues ahí lo tenéis, gratis. Que quede claro", dijo entre lágrimas.