Nueva decisión sorpresa del jurado de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity'. Los jueces del talent culinario de TVE decidieron salvar y convertir en semifinalistas a Miki Nadal y Juanma Castaño después de que hiciese un ramen de verduras en un igualado duelo en la prueba de eliminación. "Nos parecía injusto echar a uno de los dos. Ambos merecéis continuar una semana más para demostrar vuestro talento y valía. (...) No podemos tomar una decisión para perjudicar a ninguno de los dos", explicó Pepe Rodríguez.

Cabe destacar que esta decisión se produjo después de que Verónica Forqué no se presentase en la prueba de eliminación, algo que muchos interpretaron como un posible abandono, ya que tampoco pareció en las imágenes del adelanto del siguiente programa (semifinal). "Nos ha enviado un mensaje para decirnos que no se encuentra con fuerza tras el cocinado tan intenso de exteriores", dijo Pepe Rodríguez antes de reproducir la nota de voz que les envió.

"No tengo buenas noticias. No me encuentro bien. Estoy agotada. He luchado 10 semanas. La experiencia, de las mejores de mi vida. Usted, jefe, sabe que soy muy luchadora y de usted estoy aprendiendo mucho. ¡Dios mío! ¡Qué bien lo estoy pasando y qué lástima estoy sintiendo de no poder estar a la altura! Pero es que no puedo. Mi cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", aseguró la actriz en dicho mensaje.

Previamente, Forqué volvió a ser la protagonista de la prueba por equipos por la actitud que tuvo en cocinas, llegando a tener enfrentamientos con varios de sus compañeros como Belén López por no dejarle probar algunas de las elaboraciones de su menú: "No me llames mi amor. ¡Quiero probar eso! (...) Me voy a enfadar contigo. No me has visto enfadada. No me provoques tanto. Mi paciencia tiene un límite. Voy a probar esto y te vas a quedar callada. ¿De acuerdo, Belén? Gracias".